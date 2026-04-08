التليفزيون الإيراني: تخصيب اليورانيوم ضمن البنود المطروحة لإنهاء الحرب

قال التليفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء إن القبول بتخصيب إيران لليورانيوم ضمن البنود العشرة المطروحة لإنهاء الحرب.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني عن عدد من البنود التي وافقت عليها واشنطن لوقف الحرب.

وأوضح مجلس الأمن القومي الإيراني، أنه تقرّر عقد مفاوضات في إسلام آباد لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل إنهاء الحرب، مؤكدًا أن إيران حققت نصرًا عظيمًا وأجبرت الولايات المتحدة على قبول مقترحنا المكون من 10 نقاط.

وقال إن الاتفاق ينص على المرور عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات الإيرانية، و على ضرورة إنهاء الحرب ضد جميع عناصر محور المقاومة، إلى جانب انسحاب القوات الأمريكية من جميع القواعد في المنطقة.

وأشار إلى أنه ينص أيضًا على دفع كامل التعويضات لإيرانرفع كل العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.