آخر تحديثات .. سعر الدولار في مصر الآن

يرصد موقع صدى البلد حركة بيع وشراء الدولار مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 في أبرز بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر، وفقا لآخر تحديثات.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026
ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:
54.70 جنيه للشراء
54.80 جنيه للبيع
صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس ليصل:
54.70 جنيه للشراء
54.80 جنيه للبيع
وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي cib لنحو:
54.67جنيه للشراء
54.77 جنيه للبيع
صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات لنحو:
54.65جنيه للشراء
54.75 جنيه للبيع
زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:
54.64جنيه للشراء
54.74 جنيه للبيع
ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي لنحو:
54.64جنيه للشراء
54.74 جنيه للبيع
صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد لنحو:
54.64جنيه للشراء
54.74 جنيه للبيع
وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:
54.64جنيه للشراء
54.74 جنيه للبيع
زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي لنحو:
54.64جنيه للشراء
54.74 جنيه للبيع
ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:
54.63جنيه للشراء
54.74 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك بيت التمويل الكويتي نحو:
54.62جنيه للشراء
54.72 جنيه للبيع
واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة عند:
54.40جنيه للشراء
54.50 جنيه للبيع
وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو :
54.54 جنيه للشراء
54.64جنيه للبيع
سجل سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم الثلاثاء نحو:
54.65 جنيه للشراء
54.79 جنيه للبيع
متوسط سعر الدولار في مصر
54.70 جنيه.