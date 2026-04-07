ترقب عالمي لقرار ترامب .. البيت الأبيض يعلق على مقترح تمديد مهلة إيران
انتهاك للمقدسات.. مفتي الجمهورية يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات
الأهلي يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويصعب موقفه في المنافسة على لقب الدوري
هل ترتفع أسعار الأسمدة بعد زيادة السولار والغاز؟.. خبراء يجيبون
رويترز عن مسئول إيراني كبير: طهران تدرس بإيجابية طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين
رئيس "القومي للبحوث" وقياداته يموّلون سياراتهم من نفقاتهم الخاصة ترشيداً للإنفاق
أقل سعر لبيع الدولار اليوم
عمرو موسى لـ ترامب: التاريخ يخلد من يحفظ الأرواح ويعيد الأمل للإنسانية
اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك ختام الثلاثاء

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

واصل سعر الدولار في مصر ارتفاعه على مدار تعاملات اليوم الثلاثاء.

ويستعرض موقع “صدى البلد” حركة بيع وشراء  الدولار مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

 سعر الدولار اليوم الثلاثاء  7 أبريل 2026
ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:
54.70 جنيه للشراء 
54.80 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس ليصل:
54.70 جنيه للشراء 
54.80 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي cib لنحو:
54.67جنيه للشراء 
54.77 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات لنحو:

54.65جنيه للشراء 
54.75 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو: 

54.64جنيه للشراء 
54.74 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي لنحو:

54.64جنيه للشراء 
54.74 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد لنحو:
54.64جنيه للشراء 
54.74 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:
54.64جنيه للشراء 
54.74 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي لنحو:
54.64جنيه للشراء 
54.74 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:
54.63جنيه للشراء 
54.74 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك بيت التمويل الكويتي نحو:
54.62جنيه للشراء 
54.72 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة عند:
54.40جنيه للشراء 
54.50 جنيه للبيع

أقل سعر لبيع الدولار اليوم 

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو :
54.54 جنيه للشراء 
54.64جنيه للبيع

سجل سعر الدولار رسميا في البنك المركزي  اليوم الثلاثاء نحو:

 54.65 جنيه للشراء

 54.79 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء
54.70 جنيه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين

صرف معاشات 6 أشهر دفعة واحدة | قرار رسمي في الزراعيين لهذه المناسبة

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

الدبلوماسي محمد صفا

يضرب إيران بالنووي الليلة | دبلوماسي سابق يفضح خدعة ترامب بتحذير خطير

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

من المأساة إلى الحقيقة|عودة ندى بعد 12 عاما من الاختطاف..وجارهم: زوج ابنة الخاطفة يكشف السر

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

ترشيحاتنا

المتهم

جريمة في بيت العيلة.. العم يعاشر ابنتي شقيقه القاصرتين ويحملان منه في المنوفية

المجني عليه

قضوا عليه في عزا أخته .. السجن 15 عاما لقاتلي مسن المنوفية

حادث

لخلافات أسرية .. شاب يطعن طليقته ووالدتها وزوجة شقيقها في المنوفية

بالصور

الڤيب يرفع خطر بهذه الأنواع من السرطان.. احذرها

التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم

نبات السدر سر الجمال الطبيعى.. اعرفى فوائده المذهلة للشعر والبشرة

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة

هل تسبب السجائر الإلكترونية السرطان؟ دراسة علمية تثير القلق

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان

لو مش بتحب الفسيخ والرنجة.. بديل شهى في شم النسيم وغني بالفوائد

السردين
السردين
السردين

فيديو

ابنة شقيقة صباح

تحرك إنساني لافت.. الداخلية تتهي أزمة ابنة شقيقة الفنانة صباح في مصر

لغز طفل الإسكندرية

أنت جايب الطفل دا منين؟.. القصة الحقيقية لاختطـ ـاف الطفل زين بالإسكندرية

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد