ارتفاع سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم ارتفاعاً جديداً مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 7 إبريل 2026.

وارتفع الدولار بقيمة تتراوح ما بين 10 إلى 20 قرشاً، مع تباين الأسعار في البنوك، ولكن مع هذه الزيادة مازال الدولار دون مستوى ال 55 جنيهاً، وهناك ترقب حذر لسعر الدولار خلال الساعات المقبلة حيث يمكن أن نشهد تغير جديد في سعر الدولار اليوم.

ووفقاً لآخر تحديث في البنوك فقد جاء سعر الدولار اليوم كالتالي؛

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم 54.61 جنيه للشراء و54.71 جنيه للبيع

سجل الدولار في بنك مصر اليوم 54.63 جنيه للشراء و54.73 جنيه للبيع

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم 54.64 جنيه للشراء و54.74 جنيه للبيع

سجل الدولار في بنك الإسكندرية اليوم 54.62 جنيه للشراء و54.72 جنيه للبيع

سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول اليوم 54.68 جنيه للشراء و54.78 جنيه للبيع

سجل الدولار في بنك HSBC اليوم 54.66 جنيه للشراء و54.76 جنيه للبيع

سجل الدولار في بنك QNB الأهلي اليوم 54.64 جنيه للشراء و54.74 جنيه للبيع

سجل الدولار في المصرف العربي الدولي اليوم 54.63 جنيه للشراء و54.73 جنيه للبيع

سجل الدولار في بنك قناة السويس اليوم 54.62 جنيه للشراء و54.72 جنيه للبيع

سجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي بيريوس اليوم 54.62 جنيه للشراء و54.72 جنيه للبيع

سجل الدولار في بنك البركة اليوم 54.60 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار اليوم 54.68 جنيه للشراء و54.78 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

أقل سعر للدولار

فيما جاء أقل سعر للدولار اليوم 54.60 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع في بنك البركة.