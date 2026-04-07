الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

استقرار الدولار صباح اليوم الثلاثاء في البنوك دون الـ 55 جنيهًا مع ترقب تحركات السوق

صورة أرشيفية
رانيا أيمن

تشهد أسعار الدولار استقرارًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، وذلك عند آخر مستوى سجله خلال التعاملات المسائية ليوم أمس الاثنين، وسط حالة من الترقب في سوق الصرف لاحتمالية حدوث تحركات جديدة في الأسعار على مدار اليوم.

واستقر الدولار صباح اليوم دون مستوى ال 55 جنيهًا، ليكسر حاجز الـ 54 جنيهًا في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات الصباحية.

وفيما يلي أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم:

البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 54.37 جنيه للشراء، و54.51 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

بينما وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 54.39 جنيه للشراء، و54.49 جنيه للبيع.

بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 54.39 جنيه للشراء، و54.49 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 54.39 جنيه للشراء، و54.49 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 54.39 جنيه للشراء، و54.49 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

وسجل الدولار في بنك التعمير والإسكان 54.36 جنيه للشراء، و54.46 جنيه للبيع.

بنك البركة

فيما بلغ سعر الدولار في بنك البركة 54.35 جنيه للشراء، و54.45 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد 54.39 جنيه للشراء، و54.49 جنيه للبيع.

بنك القاهرة

بينما وصل سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 54.40 جنيه للشراء، و54.50 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 54.40 جنيه للشراء، و54.50 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

فيما سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 54.52 جنيه للشراء، و54.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنك الأهلي سعر الدولار في البنوك اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تناول البصل الاخضر
مرور الشرقية
وحدة محلية
متلازمة الست المُرهَقة
