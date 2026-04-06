اقتصاد

استقرار الدولار وارتفاع اليورو.. تباين أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات اليوم

رانيا أيمن

شهدت أسعار العملات الأجنبية تباينًا خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين 6 أبريل 2026 أمام الجنيه المصري، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، حيث استقر الدولار عند مستوياته الأخيرة بعد آخر ارتفاع تم تسجيله ليستمر دون مستوى ال 55 جنيها.

وسجل اليورو ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، في حين تحرك الجنيه الإسترليني في نطاق مستقر دون تغييرات تُذكر.

وجاء استقرار الدولار بعد آخر ارتفاع سجله خلال تعاملات أمس، ليستقر اليوم عند متوسط مستويات 54.39 جنيه للشراء و54.49 جنيه للبيع في أغلب البنوك، وسط حالة من الترقب لتحركات السوق خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، شهد اليورو ارتفاعًا نسبيًا خلال ختام التعاملات، مدعومًا بتحركاته في الأسواق العالمية، ليسجل متوسطات أعلى مقارنة بمستويات بداية اليوم.

ووفقًا لآخر تحديث في البنوك، فقد جاءت أسعار العملات الأجنبية كالتالي:

البنك المركزي المصري

الدولار الأمريكي: 54.38 جنيه للشراء – 54.48 جنيه للبيع

اليورو: 62.82 جنيه للشراء – 62.95 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني: 72.05 جنيه للشراء – 72.18 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري

الدولار الأمريكي: 54.39 جنيه للشراء – 54.49 جنيه للبيع

اليورو: 62.58 جنيه للشراء – 63.05 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني: 71.68 جنيه للشراء – 72.29 جنيه للبيع

بنك مصر

الدولار الأمريكي: 54.39 جنيه للشراء – 54.49 جنيه للبيع

اليورو: 62.58 جنيه للشراء – 63.03 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني: 71.68 جنيه للشراء – 72.24 جنيه للبيع

بنك القاهرة

الدولار الأمريكي: 54.40 جنيه للشراء – 54.50 جنيه للبيع

اليورو: 62.64 جنيه للشراء – 62.94 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني: 71.75 جنيه للشراء – 72.16 جنيه للبيع

بنك قناة السويس

الدولار الأمريكي: 54.40 جنيه للشراء – 54.50 جنيه للبيع

اليورو: 62.59 جنيه للشراء – 63.04 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني: 71.69 جنيه للشراء – 72.26 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

الدولار الأمريكي: 54.34 جنيه للشراء – 54.44 جنيه للبيع

اليورو: 62.52 جنيه للشراء – 62.99 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني: 71.61 جنيه للشراء – 72.23 جنيه للبيع

وتعكس تحركات العملات الأجنبية حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف المحلي، مع استمرار تباين الأداء بين العملات الرئيسية، خاصة في ظل ارتباطها بتحركات الأسواق العالمية والتغيرات الاقتصادية الدولية.

