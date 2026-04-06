أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين

زادت أسعار العملات الأجنبية مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل سعر الدولار نحو 54.52 جنيه للبيع الآن.

يستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم الإثنين 6 أبريل 2026، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين 6-4-2026:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 6-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 54.42 جنيه.

سعر البيع: 54.52 جنيه.

وبلغ سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 6-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 37.47 جنيه.

سعر البيع: 37.70 جنيه.

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 6-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 39.01 جنيه.

سعر البيع: 39.17 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين 6-4-2026 :

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 6-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 61.87 جنيه.

سعر البيع: 62.40 جنيه.

وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 6-4-2026 نحو:

سعر الشراء: 70.81 جنيه.

سعر البيع: 71.57 جنيه.

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 6-4-2026 نحو :

سعر الشراء: 67.92 جنيه.

سعر البيع: 68.33 جنيه.

سجل سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 6-4-2026 نحو :

سعر الشراء: 8.38 جنيه.

سعر البيع: 8.48 جنيه.

بلغ سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 6-4-2026 نحو :

سعر الشراء: 5.73 جنيه.

سعر البيع: 5.78 جنيه.

وصل سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 6-4-2026 لنحو :

سعر الشراء: 5.55 جنيه.

سعر البيع: 5.64 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين 6-4-2026 نحو :

بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 6-4-2026 نحو :

سعر الشراء: 7.90 جنيه.

سعر البيع: 7.92 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 6-4-2026 نحو :

سعر الشراء: 34.07 جنيه.

سعر البيع: 34.19 جنيه.