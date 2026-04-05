قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
علاج القولون العصبي.. انتبه لهذه الأعراض
طقس اليوم مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 15
خطوة أولى لإنهاء الحرب.. أمريكا وإيران تناقشان وقف إطلاق النار 45 يوما
تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين الآن بالبورصة والأسواق
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر
بصواريخ عنقودية.. إيران تشن 3 هجمات على وسط إسرائيل وتثير حالة استنفار
الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن
3 أندية إسبانية تتصارع لضم مصطفى شوبير
انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أفضل سعر لشراء الدولار اليوم الأحد

علياء فوزى

يستعرض صدى البلد حركة بيع وشراء  الدولار مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 5 أبريل 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

أفضل سعر لشراء الدولار اليوم الأحد  5 أبريل 2026
ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:
54.47جنيه للشراء 
54.57 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك بيت التمويل الكويتي نحو:
54.45جنيه للشراء 
54.55 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:
54.44جنيه للشراء 
54.54 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي cib لنحو:
54.44جنيه للشراء 
54.54 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد لنحو:
54.42 جنيه للشراء 
54.52 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو 

54.42 جنيه للشراء 
54.52 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الأهلي لنحو 

54.42 جنيه للشراء 
54.52 جنيه للبيع
زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي لنحو:
54.42 جنيه للشراء 
54.52 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس ليصل:
54.42 جنيه للشراء 
54.52 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:
54.40جنيه للشراء 
54.50 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة عند:
54.40جنيه للشراء 
54.50 جنيه للبيع

أقل سعر لبيع الدولار اليوم 

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو :
54.32جنيه للشراء 
54.42جنيه للبيع

سجل سعر الدولار رسميا في البنك المركزي  اليوم الأحد نحو:

 54.43 جنيه للشراء

 54.57 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
54.47 جنيه.

أفضل سعر لشراء الدولار سعر الدولار الجنيه المصري سعر الدولار الأمريكي

