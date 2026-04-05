يستعرض صدى البلد حركة بيع وشراء الدولار مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 5 أبريل 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

أفضل سعر لشراء الدولار اليوم الأحد 5 أبريل 2026

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:

54.47جنيه للشراء

54.57 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك بيت التمويل الكويتي نحو:

54.45جنيه للشراء

54.55 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:

54.44جنيه للشراء

54.54 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي cib لنحو:

54.44جنيه للشراء

54.54 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد لنحو:

54.42 جنيه للشراء

54.52 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو

54.42 جنيه للشراء

54.52 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الأهلي لنحو

54.42 جنيه للشراء

54.52 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي لنحو:

54.42 جنيه للشراء

54.52 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس ليصل:

54.42 جنيه للشراء

54.52 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:

54.40جنيه للشراء

54.50 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة عند:

54.40جنيه للشراء

54.50 جنيه للبيع

أقل سعر لبيع الدولار اليوم

تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو :

54.32جنيه للشراء

54.42جنيه للبيع

سجل سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم الأحد نحو:

54.43 جنيه للشراء

54.57 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

54.47 جنيه.