رسميا الآن.. ارتفاع جديد في أسعار صرف الدولار منتصف تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار صرف الدولار الآن مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 5-4-2026، في البنوك العاملة في مصر.

وصعد سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم الاحد بمتوسط 15 قرشا مقابل الجنيه.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الاحد 5 ابريل 2026 ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 54.45 جنيه للشراء و54.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 54.45 جنيه للشراء و54.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 54.45 جنيه للشراء و54.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي 54.45 جنيه للشراء و54.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 54.44 جنيه للشراء و54.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 54.43 جنيه للشراء و54.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في اتش اس بي سي 54.42 جنيه للشراء و54.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك الاسكندرية 54.40 جنيه للشراء و54.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك القاهرة 54.40 جنيه للشراء و54.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك الاهلي المصري 54.40 جنيه للشراء و54.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك نكست 54.40 جنيه للشراء و54.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 54.40 جنيه للشراء و54.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 54.40 جنيه للشراء و54.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 54.39 جنيه للشراء و54.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 54.39 جنيه للشراء و54.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 54.39 جنيه للشراء و54.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 54.38 جنيه للشراء و54.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 54.35 جنيه للشراء و54.45 جنيه للبيع.