عقب ارتفاعه 220 جنيها.. سعر جرام الذهب اليوم الأحد في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع المنتهي أمس السبت، بنحو 220 جنيهًا، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تداولات الأسبوع عند مستوى 6925 جنيهًا، ووصل إلى 7145 جنيهًا أمس السبت.

واليوم الاحد شهدت أسعار الذهب هدوء نسبي مع إجازة البورصة العالمية بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار .

أسعار الذهب اليوم الأحد 5 ابريل 2026

أسعار الذهب اليوم

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4676 دولارا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6124 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 7145 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 8166 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنية الذهي اليوم الاحد سجل 57.160 ألف جنيه