245 قرشا.. صعود قوي في أسعار صرف الدولار بالبنوك

واصلت أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 الارتفاع أمام الجنيه ، ليسجل زيادة جديدة بنحو 25 قرشًا، وذلك بعد موجة صعود قوية خلال اليومين الماضيين.

أسعار الدولار اليوم

وكان الدولار ارتفع أمس الإثنين بنحو جنيه و20 قرشًا، فيما سجل أول أمس الأحد زيادة بلغت جنيهًا كاملًا، ليواصل بذلك تحركاته الصاعدة في السوق المصرفي.



أسعار الدولار في البنوك



البنك الأهلي المصري:

54.53 جنيه للشراء – 54.63 جنيه للبيع

بنك مصر:

54.53 جنيه للشراء – 54.63 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB):

54.53 جنيه للشراء – 54.63 جنيه للبيع

بنك فيصل الإسلامي:

54.53 جنيه للشراء – 54.63 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان:

54.53 جنيه للشراء – 54.63 جنيه للبيع

بنك قناة السويس:

54.53 جنيه للشراء – 54.63 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

54.55 جنيه للشراء – 54.65 جنيه للبيع

المصرف المتحد:

54.53 جنيه للشراء – 54.63 جنيه للبيع

البنك العربي الإفريقي الدولي:

54.53 جنيه للشراء – 54.63 جنيه للبيع

بنك تنمية الصادرات:

54.75 جنيه للشراء – 54.85 جنيه للبيع

البنك الأهلي الكويتي:

54.55 جنيه للشراء – 54.65 جنيه للبيع

بنك أبوظبي الإسلامي:

54.80 جنيه للشراء – 54.90 جنيه للبيع

بنك الكويت الوطني:

54.80 جنيه للشراء – 54.90 جنيه للبيع

بنك HSBC:

54.57 جنيه للشراء – 54.67 جنيه للبيع

بنك البركة:

54.50 جنيه للشراء – 54.60 جنيه للبيع.

