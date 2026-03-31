الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

بنية رقمية متطورة بالعبور الجديدة .. توثيق شامل للأراضي وشبكات المرافق بمنظومة GIS

جانب من الاجتماع
آية الجارحي

شهد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة اليوم انعقاد اجتماع موسّع لمتابعة منظومة توثيق ورفع بيانات المدينة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات  المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المدن، وتحت اشراف السيد المهندس احمد عمران نائب وزير الإسكان لشئون المرافق، والسيد المهندس احمد علي نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق.

جاء ذلك بحضور السيد المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، المهندس محمود ممدوح، مقرر وحدة الكشف عن المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب المهندس أحمد حطب، مسؤول نظم المعلومات الجغرافية بالهيئة، وعدد من قيادات الجهاز والإدارات التنفيذية ومسئولي الشركة المنفذة.

وخلال العرض، تم استعراض ما تم إنجازه من أعمال رفع وتوثيق رقمي شامل لعدد من الأحياء، شملت الأحياء (13، 14، 15، 16، 37، 39)، حيث تم إدخال بيانات دقيقة ومتكاملة لشبكات الطرق، ومرافق المياه، والري، والصرف الصحي، بالإضافة إلى شبكات الكهرباء والاتصالات، بما يساهم في إنشاء قاعدة بيانات مكانية متكاملة تدعم متخذي القرار وترفع كفاءة إدارة الأصول والمرافق.

كما تناول اللقاء استعراض الخطط المستقبلية لاستكمال أعمال الرفع والتوثيق بالمدينة، مع العمل على ربط قواعد البيانات المختلفة في منظومة رقمية موحدة، تتيح سهولة تحديث البيانات بشكل دوري، وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الخدمية، فضلًا عن دعم خطط الصيانة والاستجابة السريعة للأعطال.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الجهاز أن مدينة العبور الجديدة، باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع، تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى مدينة ذكية تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية في الإدارة والتخطيط، مشددًا على أن تطبيق نظم المعلومات الجغرافية يمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة العمل التنفيذي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
