وزيرة الإسكان تتابع موقف مبيعات وتسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، مع مسئولي شركة "فاوندرز" للتسويق العقاري، لمتابعة مبيعات والخطة الترويجية التي تنفذها الشركة لتسويق مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة والهيئة.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في المشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، مشيرةً إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية بمختلف المستويات، وهو ما استدعى وضع خطط تسويقية متكاملة بالتعاون مع شركات التسويق العقاري، لضمان تحقيق أفضل عائد وتسريع وتيرة البيع.

وتناول الاجتماع طرح عدد من المقترحات الخاصة بمشروعات استثمارية، حيث أكدت الوزيرة توافر فرص استثمارية متنوعة، مع التوجه نحو التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بمختلف صوره، وفق آليات مرنة تتيح جذب شرائح متعددة من المستثمرين والمطورين العقاريين، بما يدعم نمو القطاع ويعزز من خطط التنمية العمرانية.

كما استعرضت الوزيرة موقف المبيعات الخاص بالوحدات التي تعمل الشركة على التسويق لها، بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة، ومدينة ٦ أكتوبر.