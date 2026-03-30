الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع سير العمل بمشروعات "سكن كل المصريين " بعددٍ من المدن الجديدة

آية الجارحي

تابعت المهندس راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدن "أكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، وحدائق العاشر من رمضان".

وأكدت وزيرة الإسكان، أهمية مواصلة دفع معدلات العمل بالمشروعات القومية وتوفير سكن ملائم يليق بالمواطن المصري، وكذا ضرورة اتخاذ خطوات تعكس تسارع وتيرة الإنجاز داخل المدن الجديدة، مشددةً على ضرورة زيادة معدلات التنفيذ، من خلال تعزيز أعداد العمالة والمعدات، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة مع الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة لتسليم الوحدات للحاجزين في المواعيد المقررة.

وتلقت الوزيرة تقريرًا أوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ (4056) وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة تسليمات المرحلة السادسة للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة.

وأوضح المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن المشروع يشهد حاليًا تكثيفاً ملحوظاً في الأعمال الجارية، حيث يتم الانتهاء من تنسيق الموقع العام) وتركيب عدادات الكهرباء تمهيداً لبدء تسليم الوحدات للحاجزين وفق الجداول الزمنية المحددة. 

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتهاء من تسليم مدرستين بسعة 33 فصلاً لكل منهما إلى هيئة الأبنية التعليمية، تمهيداً لدخولهما الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ نادي رياضي متكامل على مساحة 25 فداناً بقطاع (أ)، وجارٍ اتخاذ إجراءات تسليمه لبدء تشغيله، إلى جانب المتابعة المستمرة لتنفيذ مجمع خدمات متكامل بقطاع (ب) يضم حضانة ووحدة صحية ومدرسة تعليم أساسي لخدمة المستفيدين بالوحدات.

وأضاف رئيس الجهاز أن العمل يجري بالتوازي في استكمال وربط شبكات المرافق الأساسية، بما يشمل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، لباقي وحدات المرحلة السادسة، لضمان جاهزية المنطقة بالكامل لاستقبال السكان وتحقيق الاستفادة الفورية من الوحدات فور تسليمها.

وفي مدينة العبور الجديدة، قام المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات بجولة تفقدية، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالحي الخامس عشر والسادس عشر، حيث بلغ إجمالي عدد العمارات السكنية الجاري تنفيذها 1318 عمارة، منها 705 عمارات بالحي الخامس عشر و433 عمارة بالحي السادس عشر. 

واطلع الوفد على نسب الإنجاز في أعمال التشطيبات الخارجية، وأعمال الطرق والرصف، إلى جانب تنسيق المواقع العامة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية، والتشديد على تكثيف معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة.

كما شملت الجولة تفقد مشروع "الإسكان الأخضر" ضمن المبادرة بالحي الثالث عشر، والذي يضم 180 عمارة بإجمالي 3924 وحدة سكنية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لمراحل الإنشاء والتشطيبات، فضلاً عن متابعة تنفيذ شبكات المرافق وأعمال الطرق، وذلك في إطار توجه الدولة نحو توفير مجتمعات عمرانية متكاملة تعتمد على معايير الاستدامة وتحقق جودة الحياة للمواطنين.

وفي مدينة حدائق العاشر من رمضان، استعرض التقرير نتائج جولة قام بها المهندس محمد حمدي مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، لتفقد مشروع الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تم متابعة الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الأخضر ضمن المبادرة بالمرحلة الخامسة، والوقوف على نسب التنفيذ الفعلية، وجودة الأعمال الإنشائية والتشطيبات الخارجية، ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الاستدامة وتنسيق الموقع العام.

