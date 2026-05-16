الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في دار السلام

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، الحكم على المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في دار السلام.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 2170 لسنة 2016 جنايات دار السلام، قيام المتهم أحمد عبد الهادي محمود عبد الرحمن، بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكان قد صدر ضد المتهم حكم غيابي في 4 يونيو عام 2017 بالسجن المشدد 15 سنة، وتم القبض عليه وتقدم بطلب إعادة إجراءات محاكمته، لتقرر المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة اليوم.