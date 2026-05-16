وزير المالية: الذكاء الاصطناعي يعزز تطوير العمل داخل الوزارة

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل داخل وزارة المالية، موضحًا أنه تم إنشاء إدارة متخصصة للذكاء الاصطناعي داخل الوزارة لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي المتسارع.

وأضاف كجوك، في لقاء خاص مع قناة (النيل للأخبار)، أن الوزارة بدأت بالفعل في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل اليومي؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، وخفض تكلفتها، إلى جانب رفع كفاءة وسرعة الأداء الحكومي.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحولًا نوعيًا في آليات تقديم الخدمات، من خلال التوسع في التطبيقات الإلكترونية وتطوير إتاحة المعلومات بشكل أكثر دقة وفاعلية؛ بما يسهم في تسهيل التواصل مع الممولين والشركاء.

وأكد وزير المالية أن الوزارة تعتمد على كميات ضخمة من البيانات، يتم توظيفها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار، ويرفع مستويات الشفافية والوضوح للمستثمر والمواطن والممول.

في سياق آخر، قال كجوك "إن القطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية للنشاط الاقتصادي والإنتاجي، باعتباره شريكًا رئيسيًا يمتلك كوادر وخبرات متميزة في مختلف القطاعات".

وأوضح أهمية الاستفادة من هذه الكفاءات ودعمها وتعزيز دورها في دفع عجلة الاقتصاد، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي وقطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، باعتبارهم محركًا رئيسيًا للعملية الإنتاجية في مجالات الصناعة والزراعة والتصدير.

وفيما يتعلق بالحوكمة الرقمية، أوضح وزير المالية أن منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني تمثل نقلة نوعية، حيث يتم التعامل مع مليارات الفواتير والإيصالات إلكترونيًا؛ بما يعزز كفاءة التحصيل وسرعة الإجراءات.

واختتم بالتأكيد على أن التحول الرقمي داخل وزارة المالية أسهم في رفع كفاءة الحوكمة وتحسين الأداء، وتسريع وتيرة العمل الحكومي، بما يواكب متطلبات الدولة الحديثة.