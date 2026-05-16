قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد الأوروبي: الاعتماد على الوقود الأحفوري يفاقم الأزمات ويهدد أهداف التنمية المستدامة
ثروت سويلم: سنعاني من هبوط الأندية الشعبية.. والإسماعيلي استفاد الموسم الماضي
أول صور ترصد انتظام لجان امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس اليوم
40 جنيها خسائر أسبوعية.. الجنيه الذهب يتراجع إلى 54.92 ألف جنيه
الزمالك واتحاد العاصمة.. صمود جزائري أمام مصر في البطولات القارية
ثروت سويلم يحسم الجدل: لا يوجد أي اتجاه لدمج الإسماعيلي وجماهير النادي ترفض الفكرة
بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة
الكاف يفرض قبضة حديدية على نهائى الكونفدرالية.. تعليمات صارمة قبل مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة
وزير المالية: الذكاء الاصطناعي يعزز تطوير العمل داخل الوزارة
اختطاف عشرات التلاميذ في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا
سنة نبوية لا تنساها.. آخر موعد لقص الشعر والأظافر للمضحي قبل عيد الأضحى 2026
لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير المالية: الذكاء الاصطناعي يعزز تطوير العمل داخل الوزارة

وزير المالية
وزير المالية
أ ش أ

 أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل داخل وزارة المالية، موضحًا أنه تم إنشاء إدارة متخصصة للذكاء الاصطناعي داخل الوزارة لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي المتسارع.

وأضاف كجوك، في لقاء خاص مع قناة (النيل للأخبار)، أن الوزارة بدأت بالفعل في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل اليومي؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، وخفض تكلفتها، إلى جانب رفع كفاءة وسرعة الأداء الحكومي.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحولًا نوعيًا في آليات تقديم الخدمات، من خلال التوسع في التطبيقات الإلكترونية وتطوير إتاحة المعلومات بشكل أكثر دقة وفاعلية؛ بما يسهم في تسهيل التواصل مع الممولين والشركاء.

وأكد وزير المالية أن الوزارة تعتمد على كميات ضخمة من البيانات، يتم توظيفها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار، ويرفع مستويات الشفافية والوضوح للمستثمر والمواطن والممول.

في سياق آخر، قال كجوك "إن القطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية للنشاط الاقتصادي والإنتاجي، باعتباره شريكًا رئيسيًا يمتلك كوادر وخبرات متميزة في مختلف القطاعات".

وأوضح أهمية الاستفادة من هذه الكفاءات ودعمها وتعزيز دورها في دفع عجلة الاقتصاد، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي وقطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، باعتبارهم محركًا رئيسيًا للعملية الإنتاجية في مجالات الصناعة والزراعة والتصدير.

وفيما يتعلق بالحوكمة الرقمية، أوضح وزير المالية أن منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني تمثل نقلة نوعية، حيث يتم التعامل مع مليارات الفواتير والإيصالات إلكترونيًا؛ بما يعزز كفاءة التحصيل وسرعة الإجراءات.

واختتم بالتأكيد على أن التحول الرقمي داخل وزارة المالية أسهم في رفع كفاءة الحوكمة وتحسين الأداء، وتسريع وتيرة العمل الحكومي، بما يواكب متطلبات الدولة الحديثة.

وزير المالية أحمد كجوك الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود حجازي وطليقته رنا طارق

الحقيقة ظهرت أخيرًا.. رنا طارق تغادر إلى أمريكا مع نجلها بعد حكم قضائي

الشقيقتين

من خلافات النفقة إلى قفص الجنايات.. القصة الكاملة لسجن ابنتين 3 سنوات في قضية تزوير بـ أسيوط

أمريكا

أمريكا تعلن اعتقال القيادي محمد باقر الساعدي .. من هو؟

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

محمود حجازي و طليقته رنا طارق

تزوير رسمي .. محمود حجازي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمته مع طليقته

إمام عاشور

شوبير يكشف موقف إمام عاشور من التجديد مع الأهلي

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرقم القومي

خطوات سهلة من بيتك.. كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرقم القومي

خوان بيزيرا

أمير هشام يكشف تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة.. ومفاجأة بشأن بيزيرا

ترشيحاتنا

التوبة

التوبة.. اعرف حقيقتها والفرق بينها وبين الاستغفار ولماذا كان يتوب النبي وهو المعصوم

علي جمعة

علي جمعة: التوبة ليست ندما عابرا بل رجوع صادق لله ومراجعة دائمة للنفس

انطلاق 3 قوافل دعوية

انطلاق 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر ووزارة الأوقاف

بالصور

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

مشروبات طبيعية تقلل الانتفاخ واحتباس السوائل.. النعناع والبقدونس الأبرز

مشروبات طبيعية تقلل الانتفاخ واحتباس السوائل
مشروبات طبيعية تقلل الانتفاخ واحتباس السوائل
مشروبات طبيعية تقلل الانتفاخ واحتباس السوائل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد