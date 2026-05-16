الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

كيف تحجز أضحيتك من وزارة الزراعة؟ تعرف على التفاصيل خطوة بخطوة

الأضاحي
شيماء مجدي

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استعداداتها لتوفير الأضاحي الحية للمواطنين عبر المنافذ الرسمية المنتشرة في مختلف المحافظات، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وضبط أسعار اللحوم خلال الموسم، بالتزامن مع زيادة الإقبال على شراء الأضاحي قبل العيد بأسابيع قليلة.

طرح الماشية

 

وأكدت الوزارة ، طرح نحو 15 ألف رأس من الأضاحي البلدية الحية، تشمل الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والإبل، من خلال مزارع قطاع الإنتاج والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إلى جانب التعاون مع عدد من المزارع الخاصة، بهدف زيادة المعروض وتوفير بدائل بأسعار مناسبة مقارنة بالأسواق الحرة.

وأوضحت وزارة الزراعة ، أن عمليات الحجز تتم وفق إجراءات منظمة ومبسطة داخل المنافذ التابعة لها، حيث يبدأ المواطن بالتوجه إلى أقرب منفذ وملء استمارة الحجز، ثم تحديد نوع الأضحية المطلوبة سواء كانت أبقارًا أو أغنامًا أو ماعزًا أو غيرها، مع اختيار الوزن التقريبي المناسب، يلي ذلك سداد مقدم الحجز لتأكيد الطلب، على أن يتم استلام الأضحية قبل عيد الأضحى في المواعيد المحددة رسميًا.

كما أتاحت الوزارة إمكانية الاستفسار عن تفاصيل الحجز والأسعار من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات، إلى جانب متابعة البيانات الرسمية الخاصة بمواعيد التسليم وأماكن المنافذ المعتمدة.

أسعار الاضاحي

وفيما يتعلق بالأسعار الرسمية للأضاحي داخل منافذ الوزارة، فقد جاءت أسعار الكيلو القائم كالتالي:

الأبقار: 190 جنيهًا
الجاموس: 160 جنيهًا
الأغنام: 220 جنيهًا
الماعز: 240 جنيهًا
الإبل: 200 جنيه

وشددت الوزارة على أن جميع الأضاحي المطروحة للبيع تخضع لرقابة بيطرية وفحوصات دقيقة للتأكد من سلامتها الصحية قبل طرحها للمواطنين، ضمن خطة الدولة لتوفير لحوم آمنة وعالية الجودة خلال موسم عيد الأضحى.

نصائح لشراء الأضاحي

وفي السياق نفسه، وجه قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عددًا من النصائح المهمة للمواطنين عند اختيار الأضحية، مؤكدًا أن الفحص الظاهري للحيوان وهو حي يعد من أهم خطوات التأكد من سلامته وجودته.

وأوضحت الوزارة أن الأضحية السليمة يجب أن تتمتع بالنشاط والحيوية وألا تظهر عليها علامات الخمول أو الإجهاد، مع ضرورة التأكد من صفاء العينين وخلوهما من الاحمرار أو الإفرازات، وأن يكون التنفس طبيعيًا دون سعال أو صعوبة.

كما نصحت بضرورة فحص الأنف والفم جيدًا للتأكد من خلوهما من الإفرازات أو الالتهابات أو زيادة اللعاب، فضلًا عن التأكد من نعومة الصوف أو الشعر وعدم وجود تساقط غير طبيعي، إلى جانب سلامة الجلد وخلوه من الجروح أو التورمات والدمامل.

وأكدت وزارة الزراعة أن البنية الجسدية القوية للحيوان تعد مؤشرًا مهمًا على جودة اللحوم، لذلك يُفضل اختيار الأضحية ذات القوائم القوية المستقيمة، مع ملاحظة الامتلاء الطبيعي في مناطق الصدر والظهر والرقبة، بالإضافة إلى النشاط العام للحيوان باعتباره علامة أساسية على سلامته الصحية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة موسعة تنفذها وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط الأسواق وزيادة المعروض من الأضاحي، بما يسهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك.

