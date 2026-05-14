إلهام أبو الفتح
توك شو

من الشراء للذبح.. أسرار اختيار أضحية العيد السليمة

محمد البدوي

يزداد اهتمام المواطنين بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك باختيار الأضحية المناسبة وفق الضوابط الشرعية والصحية، تجنبًا لأي مشكلات قد تؤثر على سلامة اللحوم أو صحة الأسرة. 

اختيار الأضحية السليمة

وفي هذا الإطار، يقدم الدكتور مصطفى رمضان، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، مجموعة من النصائح المهمة التي تساعد على اختيار الأضحية السليمة بطريقة صحيحة، بداية من التأكد من السن القانوني والشرعي للحيوان، مرورًا بملاحظة حالته الصحية والنشاط الظاهري، وصولًا إلى طرق الذبح والحفظ الآمن للحوم بعد الذبح.

أهمية الذبح داخل المجازر

 كما شدد على أهمية الذبح داخل المجازر الحكومية لتفادي المخاطر الصحية والبيئية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم العيد.

شروط الأضحية السليمة

وأكد الدكتور مصطفى رمضان، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أن اختيار الأضحية السليمة يعتمد على شرطين أساسيين، هما السن الشرعي والحالة الصحية الظاهرية للحيوان، موضحًا أن الأبقار والجاموس يجب ألا يقل عمرها عن عامين، بينما يشترط ألا يقل عمر الضأن عن 6 أشهر، والماعز عن عام كامل، ويتم التأكد من ذلك من خلال فحص الأسنان.

نصائح هامة

وأشار الدكتور مصطفى رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلاميين محمد جوهر وحياة مقطوف، إلى ضرورة الابتعاد عن شراء الحيوانات التي تظهر عليها عيوب واضحة مثل العور أو العرج أو الهزال أو علامات المرض.

شروط الأضحية من الغنم

وأوضح أن الأضحية السليمة تتميز بالنشاط والحركة الطبيعية، فضلًا عن قدرتها على الأكل والاجترار بشكل جيد، كما أن الأغنام السليمة يكون صوفها ناعمًا وخاليًا من مظاهر الضعف أو التقصف.

اكتشاف الأمراض غير الظاهرة

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة أن المجازر الحكومية تفتح أبوابها مجانًا أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحى، تنفيذًا لتوجيهات المحافظة، وذلك لإجراء الكشف البيطري قبل الذبح وبعده، بما يساعد على اكتشاف الأمراض غير الظاهرة مثل الطفيليات أو اليرقان، إلى جانب ضمان التخلص الآمن من المخلفات.

خطورة صحية وبيئية

وشدد الدكتور مصطفى رمضان على ضرورة تجنب الذبح خارج المجازر، لما يمثله ذلك من خطورة صحية وبيئية، داعيًا المواطنين إلى الاستعانة بالأطباء البيطريين والمتخصصين أثناء شراء الأضحية، وعدم الاعتماد على البائع فقط.

هل يجوز الاحتفاظ بكامل الأضحية دون صدقة؟

وضع اللحوم داخل الأكياس

كما حذر من وضع اللحوم داخل الأكياس مباشرة بعد الذبح، مؤكدًا أهمية تركها حتى تبرد لمدة لا تقل عن ساعتين، قبل حفظها داخل الثلاجات أو المجمدات بطريقة سليمة، للحفاظ عليها من الفساد، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

