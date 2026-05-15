تزوير رسمي .. محمود حجازي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمته مع طليقته

كشف الفنان محمود حجازي للمرة الأولى عن تفاصيل أزمته مع طليقته رنا طارق، كاشفًا عن كواليس الخلافات التي نشبت بينهما خلال الفترة الماضية، والتي وصلت إلى القضاء وتبادل الاتهامات.



وقال محمود حجازي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"تخيلوا واحده ترفع قضيه إسقاط منع سفر للطفل في اكتوبر وتخسرها فاتروح ترفعها في اسكندريه علي عنوان عندها وتغيير عنوانها ويبقي معاها كذا بطاقه بعناوين مختلفه وتخسرها برضوا ".

واضاف :"وبعد كده تروح ترفعها في عنواني القديم اللي سايبه بقالي ١٥ سنه وماكنتش اعرف حاجه عن القضيه دي وتكسبها وتسافر وتحرمني من ابني

وفي نفس الوقت عندنا جلسه استئناف يوم ٢٣ مايو علي نفس السبب وهو أبطال حكم السفر ".

وتابع :"هو ده مايبقاش تزوير رسمي عشان فيه نزاع قضائي موجود في كذا محكمه ؟ اي حد فاهم يحاول يفهمني !!!!!؟ ".

واكمل :"وكمان رافعه قضايا في محاكم الاسره والجواز لم يوثق أصلا ولا في مصر ولا في البلد اللي تم فيها الجواز ازاي عملتها أنا مش عارف لحد دلوقتي ؟ ".

واستكمل :"ده غير التلفيق القضايا الاخري اللي أخذت فيها براءة وتم حفظ القضيه ".

وختم :"ومحاولات تهكير الاكونتات بتاعتي علي السوشيال ميديا وتهديدي وتدمير علاقاتي بكل من حولي وكذب في كل مكان

سبحان الله وحسبنا الله ونعم الوكيل ".

غادرت رنا طارق، طليقة الفنان محمود حجازي، مصر، متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، برفقة نجلها؛ من أجل استكمال رحلته العلاجية، وذلك بعد صدور قرار من قاضي الأمور الوقتية، يسمح بسفر الطفل مع والدته، في تطور جديد للأزمة القائمة بينها وبين طليقها الفنان محمود حجازي.

وأكدت رنا طارق، في بيان صحفي، أنها وصلت بالفعل إلى الولايات المتحدة، موضحة أن القرار القضائي جاء بعد سلسلة من التطورات القانونية المتعلقة بالنفقة ونسب الطفل ومنع السفر، مشيرة إلى أن المحكمة اطلعت على كل تفاصيل الأزمة قبل إصدار القرار.