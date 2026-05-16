قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن: وصول 5647 حاجاً للأراضي المقدسة.. والبعثة توفر كافة الخدمات للجمعيات الأهلية
متحدث «التعليم»: المدارس المصرية اليابانية تتوسع إلى 103 مدارس العام الدراسي المقبل
اللهم بك أصبحنا.. اغتنم أذكار الصباح ورددها الآن
24 كاميرا.. 3 قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة
عيد مع أهلك.. السكة الحديد تعلن عن مواعيد القطارات الإضافية لعيد الأضحى 2026
استقرار العملات الأجنبية بالبنوك.. الإسترليني فوق 71جنيهًا واليورو 62
مقتل وإصابة عمال إثر انهيار جسر متهالك خلال أعمال هدمه في باكستان
المجازفة مرفوضة.. كيف يعوض الزمالك الغيابات أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية؟
حزمة توجيهات من وزيرة الإسكان لهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن
مأساة تهز لامبيدوزا.. وفاة رضيعة حديثة الولادة فور وصولها إلى سواحل إيطاليا
مقتل وإصابة 12 شخصاً في انفجار وحريق هائل في مصنع للأخشاب بولاية مين
الموجة الحارقة تضرب مصر.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في عيد الأضحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أول صور ترصد انتظام لجان امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس اليوم

امتحانات الترم الثاني 2026
امتحانات الترم الثاني 2026
ياسمين بدوي

حصل موقع صدى البلد على أول صور ترصد انتظام امتحانات الترم الثاني 2026 في المدارس في أول يوم لها .

ومن جانبه .. قام وسيم جاد مدير عام إدارة الشروق التعليمية بالقاهرة ، بزيارة ومتابعة مدرستي: الشهيد الرائد أحمد منسي الرسمية المتميزة لغات ، و الشروق للتعليم الأساسي ، وذلك لمتابعة انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل 

واطمأن مدير إدارة الشروق التعليمية ، على توفير المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان، والتأكد من الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وقد أشاد مدير إدارة الشروق التعليمية  ، بحسن التنظيم والانضباط داخل المدارس، مثمنًا جهود إدارات المدارس وهيئات التدريس في العمل على خروج الامتحانات بصورة منظمة تليق بأبنائنا الطلاب.

وتنطلق اليوم السبت امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب صفوف النقل في المدارس ، حسب الجداول المعلنة في كل محافظة في مصر .

وفي هذا الإطار ،  أعلنت مديريات التربية والتعليم ، أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمدارس ولجان الامتحانات ، استعدادًا لبدء امتحانات المواد الأساسية لجميع صفوف النقل اعتبارا من اليوم السبت الموافق ١٦ مايو ٢٠٢٦

جدير بالذكر أنه في محافظة القاهرة ،  يؤدي طلاب الصف الثالث الابتدائي امتحانات الترم الثاني 2026 اعتبارًا من اليوم السبت الموافق ١٦ مايو حتى الإثنين ١٨ مايو، بينما يؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادلها الامتحانات من السبت ١٦ مايو حتى الأربعاء ٢٠ مايو.

كما يؤدي طلاب صفوف النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادله بمدارس محافظة القاهرة امتحانات الترم الثاني 2026 اليوم من السبت الموافق 16 مايو حتى الأربعاء ٢٠ مايو، والإعدادي المهني حتى الخميس ٢١ مايو

و تنطلق اليوم أيضا امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وما يعادلهما في مدارس محافظة القاهرة خلال وتستمر حتى الأحد ٢٤ مايو، وفقًا للجداول الرسمية المعلنة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والمعتمدة لجميع المراحل التعليمية.

وفي محافظة الجيزة :

  • تبدأ امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب الصف الأول (فصل واحد): من السبت 16 مايو 2026 إلى الأحد 17 مايو 2026.
  • تبدأ امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب الصف الصف الثاني والثالث (فصل واحد): من السبت 16 مايو 2026 إلى الأحد 17 مايو 2026.
  • تبدأ امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب الصف الصف الثالث الابتدائي (عام – مكفوفين – صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الاثنين 18 مايو 2026.
  • تبدأ امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب الصف الصف الرابع الابتدائي (عام – فصل واحد – صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.
  • تبدأ امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب الصف الصف الخامس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين – صم وضعاف سمع) + السابع (صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.
  • تبدأ امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب الصف الصف السادس (عام – فصل واحد – صم وضعاف سمع) + الثامن (صم وضعاف سمع): من السبت 16 مايو إلى الأربعاء 20 مايو 2026.
     

وكانت قد أعلنت الإدارات التعليمية أنه لا تهاون في مكافحة الغش في امتحانات الترم الثاني 2026 في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، مؤكدة أنها تحذر جميع الطلاب من محاولة الغش .

وفي هذا السياق ، أكدت الدكتورة نجوى عبد المعطي مدير عام إدارة الهرم التعليمية ، أنه سيتم تطبيق أقصى درجات الانضباط داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2026 في جميع المدارس ، مشددة على التصدي بكل حزم لأي محاولات غش أو إخلال بأعمال الامتحانات.

وقالت مدير عام إدارة الهرم التعليمية ، أن هناك تعليمات من وزارة التربية والتعليم على تطبيق قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، والذي ينص على عقوبات رادعة ضد كل من يحاول الغش أو المساعدة عليه بأي وسيلة، خاصة بإستخدام الهواتف المحمولة أو السماعات أو الساعات الذكية أو أي وسائل إلكترونية حديثة ، مؤكدةً أن هذه العقوبات تشمل:

  • إلغاء امتحان الطالب واعتباره راسبًا.
  • الحرمان من الامتحانات لفترات قد تصل إلى عامين.
  • الغرامات المالية الكبيرة.
  • المساءلة القانونية والحبس طبقًا للقانون.
  • مصادرة أي أجهزة إلكترونية يتم ضبطها داخل اللجنة.
المدارس امتحانات الترم الثاني 2026 امتحانات الترم الثاني الترم الثاني 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

الشقيقتين

من خلافات النفقة إلى قفص الجنايات.. القصة الكاملة لسجن ابنتين 3 سنوات في قضية تزوير بـ أسيوط

أمريكا

أمريكا تعلن اعتقال القيادي محمد باقر الساعدي .. من هو؟

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

إمام عاشور

شوبير يكشف موقف إمام عاشور من التجديد مع الأهلي

خوان بيزيرا

أمير هشام يكشف تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة.. ومفاجأة بشأن بيزيرا

صلاح

بمشاركة صلاح.. أستون فيلا يكتسح ليفربول برباعية في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

الصادرات الزراعية

كيف ساهم فتح أسواق جديدة وتقديم الدعم الفني في زيادة صادرات مصر الزراعية؟

مجزر كلح الجبل باسوان

بتكلفة 21 مليون جنيه.. وزيرة التنمية المحلية: بدء التشغيل التجريبي لمجزر "كلح الجبل" بإدفو

السفيرة ميرفت التلاوي

القومي للمرأة يُنتج فيلمًا توثيقيًا عن مسيرة السفيرة مرفت تلاوي تكريمًا لعطائها الممتد

بالصور

للنشر ١٢ونص)) فستان لافت.. رانيا أبو النصر تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد