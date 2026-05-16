محادثات لدمج شركتي الطاقة الأمريكيتين "نيكستيرا" و"دومينيون" لإنشاء عملاق مرافق بقيمة 400 مليار دولار

كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن شركة الطاقة الأمريكية "نيكستيرا إنرجي" تنخرط في محادثات للاندماج مع منافستها "دومينيون إنرجي" في عملية من شأنها إنشاء عملاق مرافق بقيمة تتجاوز 400 مليار دولار، وذلك في وقت يشهد فيه الطلب على الكهرباء لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي نمواً هائلاً.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه من المتوقع الإعلان عن هذا الاندماج، الذي سيصنف كواحد من أكبر الصفقات على الإطلاق، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، إلا أن المحادثات لا تزال جارية، حسب مصادر مطلعة.

وحذرت هذه المصادر في الوقت نفسه من أن المحادثات- التي كان من المتوقع أن تكون صفقة أسهم في معظمها- قد تفشل.

وستجمع هذه الصفقة بين اثنين من أكبر مزودي الكهرباء في الولايات المتحدة، في ظل الطلب المتزايد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وإعادة توطين الصناعات، والتحول إلى الكهرباء، مما يعيد رسم ملامح سوق الطاقة ويؤجج سباقاً محموماً نحو التوسع في قطاع المرافق.

وتشير "فاينانشيال تايمز" إلى أنه من خلال اندماجها مع "دومينيون"، ستوسع "نيكستيرا" نطاق خدماتها من مقرها الرئيسي في فلوريدا، حيث تخدم شركتها التابعة "فلوريدا باور آند لايت" حوالي 6 ملايين حساب عميل، لتشمل ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا، وتعد شمال فرجينيا موطناً لما يعرف بـ"ممر مراكز البيانات"، وهو قلب البنية التحتية الرقمية الأمريكية التي تخدم طفرة الذكاء الاصطناعي.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة "نيكستيرا"، التي تعمل في جميع الولايات الأمريكية تقريباً، 303 مليارات دولار، من بينها حوالي 100 مليار دولار (صافي الديون)، وفقاً لبيانات "فاكت سِيت".. أما "دومينيون"، التي تقدم خدمات الكهرباء لـ3.6 مليون منزل وشركة، فتبلغ قيمتها السوقية 111 مليار دولار، من بينها نحو 50 مليار دولار (صافي ديون).

وارتفعت أسهم "نيكستيرا" بنسبة 25% خلال العام الماضي، ولا تزال المجموعة الأكثر قيمة بين شركات المرافق المدرجة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فقد تقلص فارق القيمة السوقية بينها وبين منافسيها في السنوات الأخيرة.

وترى "فاينانشيال تايمز" أن هذا الاتفاق سيمثل انتصاراً لجون كيتشوم، الرئيس التنفيذي لشركة "نيكستيرا"، الذي اضطر إلى تغيير استراتيجيته من التركيز الكبير على الطاقة المتجددة، الذي حفزته إدارة بايدن، إلى نهج "جميع أشكال الطاقة"، باستخدام الغاز والطاقة النووية، لتلبية الطلب الهائل على الطاقة الناتج عن بناء مراكز البيانات.

ولم ترد كل من "نيكستيرا" و"دومينيون" على الفور على طلبات الصحيفة للتعليق.

وتقول الصحيفة إنه إذا جرى إتمام الصفقة، فستصنف كواحدة من أكبر الصفقات على الإطلاق.. مشيرة إلى أنه في وقت سابق من هذا العام، أبرمت "باراماونت سكاي دانس" صفقة بقيمة 111 مليار دولار لشراء استوديوهات "وارنر برارذرز" في هوليوود، وسط موجة من الصفقات الضخمة في جميع أنحاء الشركات الأمريكية، مدعومة بانفتاح إدارة ترامب على عمليات الاندماج الكبيرة.

يأتي هذا الاندماج المحتمل في وقت تتسابق فيه شركات الحوسبة السحابية العملاقة ومجموعات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك "مايكروسوفت"، و"أمازون"، و"جوجل"، و"ميتا"، لتأمين كميات هائلة من الكهرباء لتشغيل جيل جديد من مراكز البيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقد وقعت شركة "نيكستيرا" اتفاقية مع "جوجل" العام الماضي لإعادة تشغيل محطة نووية في ولاية أيوا، كانت متوقفة عن العمل لمدة خمس سنوات، لتزويد مجموعة التكنولوجيا العملاقة بالطاقة. كما أعلنت "نيكستيرا" أخيراً عن خططها لإنشاء محطات توليد طاقة جديدة بقدرة 15 جيجاوات على الأقل لمراكز البيانات خلال السنوات التسع المقبلة، وهي كمية كافية لتزويد نحو 15 مليون منزل بالكهرباء.

وعلى صعيد مواز، تعاونت "نيكستيرا" قبل عام مع تحالف من المستثمرين، يضم "بلاك روك"، و"جي آي بي"، و"مايكروسوفت"، و"إنفيديا"، و"إكس إيه آي"، في جهود لتوسيع البنية التحتية للطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.