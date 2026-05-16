الإشراف العام
محافظات

انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي لسنوات النقل بالمحافظات

أ ش أ

 انطلقت صباح اليوم /السبت/ امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسي 2025 / 2026 لسنوات النقل بالمراحل التعليمية المختلفة بمحافظات الجمهورية، وسط إجراءات تنظيمية مكثفة تعكس مدى جاهزية مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

ففي محافظة دمياط ، حرص ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم ، على الإشراف المباشر والميداني على عملية توزيع مظاريف أسئلة الامتحانات من مركز توزيع إدارة دمياط التعليمية ونقلها إلى مختلف اللجان الامتحانية، وذلك للتأكد من وصول الأسئلة في مواعيدها المحددة ووفق أعلى معايير السرية والأمان والسرعة.

​وأكد وكيل الوزارة على الجاهزية التامة لجميع المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

​ووجه بضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب مؤكداً أن الهدف الأول هو توفير بيئة امتحانية مليئة بالهدوء والانضباط بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع التصدي الحازم والمطلق لكافة صور ومحاولات الغش، لخروج الامتحانات بأفضل صورة تليق بمحافظة دمياط.

وفي محافظة شمال سيناء، قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إن 79 ألفا و266 طالبا وطالبة ، يؤدون اليوم الامتحانات من بينهم 43 ألفا و742 طالبا وطالبة بالصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي ، و23 ألفا و126 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني الإعدادي ، و12 ألفا و398 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي العام.

وأضاف رضوان ، أن طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية يؤدون الامتحانات في مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف ، بينما يؤدي طلبة الصف الأول الثانوي العام الامتحانات في مادة اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات ، ويؤدي طلبة الشعبة الأدبية بالصف الثاني الثانوي العام الامتحانات في مادة الجغرافيا لمدة ساعتين ، ويؤدي طلبة الشعبة العلمية الامتحانات في مادة الكيمياء لمدة ساعتين.

وأشار رضوان إلي اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بكل دقة وانضباط، موجهاً مديري الإدارات التعليمية بضرورة التواجد الميداني، والتأكد من جودة الإضاءة والتهوية داخل اللجان، والالتزام بالشفافية التامة.

