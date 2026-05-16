الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

شكاوى من صعوبة الدخول على منصة أبناؤنا في الخارج مع بدء امتحانات الترم الثاني اليوم

امتحانات ابناؤنا في الخارج 2025 الدور الثاني
ياسمين بدوي

انطلقت اليوم السبت 16 مايو 2026 ، امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الترم الثاني في للطلاب المغتربين المقيمين في الخارج والدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج

وتعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الترم الثاني ، من خلال منصة “أبناؤنا في الخارج " على موقع وزارة التربية والتعليم  https://sabroad.emis.gov.eg/Exams 

ومع بداية أول يوم في امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الترم الثاني اليوم ، انتشرت على جروبات أولياء الأمور شكاوى واستغاثات عديدة 

حيث شكى أولياء الأمور من وجود صعوبة في الدخول على منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 ، حيث قالت حنان هنداوي : احنا بنحاول من نص ساعه مش راضي يفتح

وقال أحمد عطا : أنا بقالى اكتر من نصف ساعة مش عايز يفتح اعمل ايه ، وقالت ملك العراقي : كل شوية يقول لي اعد المحاولة

في حين شكى البعض الآخر من أولياء الأمور ، من أن منصة أبناؤنا في الخارج 2026 الترم الثاني “فتحت” لكن “كاميرا المراقبة مش شغالة"

امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الترم الثاني

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة للطلاب المقيدين بصفوف (المستوى الأول والثاني بمرحلة رياض الأطفال، وكذلك الصفين الأول والثاني الابتدائي)، تُتاح لهم ملفات تقييم الأداء اعتبارًا من اليوم السبت الموافق ١٦ مايو ٢٠٢٦ وحتى ٢٥ مايو ٢٠٢٦، وذلك من خلال منصة “أبناؤنا في الخارج”، وبعد انتهاء الطالب من الإجابة على ملف التقييم، يقوم ولي الأمر بمسح الملف إلكترونيًا وتحويله إلى ملف بصيغة (PDF) ثم رفعه عبر المنصة الإلكترونية من خلال الرابط:
https://sabroad.emis.gov.eg/Exams 

وبالنسبة للطلاب المتقدمين للصفوف من الثالث الإبتدائي حتى السادس الإبتدائي، وطلاب الصف الثالث الإعدادي يتم إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من الامتحانات عبر منصة “أبناؤنا في الخارج”، وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني والتكميلي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ويتأكد الطالب بكتابة بياناته الشخصية كاملة أعلى ورقة الأسئلة (الاسم – رقم الجلوس)، وفي حال عدم معرفة رقم الجلوس يتم كتابة الرقم القومي للطالب أو الرقم البديل.

وتأتي امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الترم الثاني كلها بنظام الاختيار من متعدد (أربعة اختيارات)، وذلك لجميع مواد الصفوف من الثالث الإبتدائي وحتى الصف الثانى الثانوي وعلى كل طالب قراءة كل سؤال والبدائل فى الاختبارات المتاحة بشكل جيد، حيث يتم الإجابة على نفس ورقة الأسئلة بوضع علامة (صح) أو أى علامة أخرى مثل ( تظليل، وضع خط تحت الاجابة، دائرة) وفى حالة وضع علامة أمام اختيارين أو أكثر يتم إلغاء السؤال للطالب.

وبعد انتهاء الطالب من الإجابة على كل مادة، يقوم ولي الأمر بمسح ورقة الامتحان إلكترونيًا وحفظها بصيغة (PDF) على ألا يتجاوز حجم الملف ٢ ميجابايت، ثم رفعه عبر المنصة الإلكترونية واختيار المادة بدقة، ثم الضغط على زر حفظ لإرسال الملف الالكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية لابناؤنا فى الخارج.

وبالنسبة للطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، يتعين عليهم تحميل الامتحانات الخاصة بالفصل الأول (PDF)، وبعد الإنتهاء من الإجابة عليها يتم رفعها بشكل منفصل عن ملفات الفصل الدراسي الثاني عبر المنصة.

أما بالنسبة للطلاب المتقدمين للصفوف (الأول والثاني الإعدادي – الأول والثاني الثانوي)، تشير الوزارة إلى أنه من المقرر أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذه الصفوف بنظام الاختبارات الإلكترونية من المنزل (Online Exams).

