بسبب 300 ألف دولار.. أزمة في كواليس صفقة الأهلي الجديدة

كشف المهندس فرج عامر عن تفاصيل جديدة تخص تحركات النادي الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية، مؤكدًا أن الأهلي كان قريبًا من حسم صفقة المهاجم المغربي سفيان بن جديدة بعد التوصل لاتفاق مع نادي فاس المغربي مقابل ٢.٣ مليون دولار بدلًا من ٤ ملايين دولار.

صفقة الأهلي الجديدة

وأوضح فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الأزمة بدأت بعد تمرد اللاعب ووكيله وطلب رفع الراتب السنوي من مليون دولار إلى مليون و٣٠٠ ألف دولار، وهو ما رفضه الأهلي بشكل نهائي، خاصة في ظل سياسة النادي الخاصة بسقف التعاقدات والرواتب.

وأضاف أن هذا التطور دفع بعض الوسطاء ووكلاء اللاعبين لطرح أسماء بديلة على الأهلي، ليظهر اسم أنيس بوجلبان برفقة اللاعب المغربي زكريا الدحشور، صاحب الـ٢٦ عامًا والمحترف في صفوف ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني.

وأشار فرج عامر إلى أن بوجلبان نجح في تقريب وجهات النظر والاتفاق مع اللاعب ووكيله على راتب أقل من المطالب السابقة، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل إيجابي وقد يتم حسم الملف قريبًا إذا استمرت المفاوضات بنفس الشكل.