فدائي جديد.. الأهلي يضع أسد الحملاوي ضمن أبرز أهدافه الهجومية

كشف المهندس فرج عامر عن اسم جديد مرشح بقوة للانضمام إلى صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن النادي يدرس التعاقد مع المهاجم الفلسطيني السويدي أسد الحملاوي.

وقال فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في منشور "استكمالًا للاعبين الذين أعتقد وأتوقع أن يسعى الأهلي للحصول على خدماتهم بقوة، أهمهم أسد الحملاوي، سويدي الجنسية (مواليد السويد) ومن أصل فلسطيني ويحمل أيضًا الجنسية الفلسطينية، مهاجم قوي ومتميز".

وأضاف أن اللاعب يمتلك عدة مميزات فنية وبدنية أبرزها:الطول والقوة البدنية،اللعب كمهاجم صريح،التحرك الجيد داخل منطقة الجزاء،إنهاء الهجمات بالرأس والقدم.

ويأتي حديث فرج عامر في ظل تحركات الأهلي لتدعيم خط الهجوم بعناصر قوية، خاصة مع ضغط البطولات المحلية والقارية، ورغبة الجهاز الفني في إضافة مهاجم يمتلك القوة البدنية والقدرة على الحسم داخل منطقة الجزاء.

وفي إطار أخر، أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك عددًا من العروض الأوروبية والخليجية للتعاقد مع المغربي سفيان بنجديدة مهاجم المغرب الفاسي والذي كان محل اهتمام كبير من النادي الأهلي.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti: الأهلي سيواجه منافسة شرسة على ضم بنجديدة، في ظل وجود اهتمام كبير من جانب عدة فرق خصوصا من السعودية، ولم يتم التفاوض على أي مبالغ مالية حتى الآن، لكن المهاجم المغربي لازال ضمن دائرة الترشيحات داخل الأهلي، كما أن هناك عدة أسماء آخرى على طاولة إدارة الكرة بالنادي.

وأضاف: البعض تحدث أيضا عن زكريا الدهشوري المحترف في ديبورتيفو لاكورنيا الإسباني، والذي لم يتم التفاوض معه حتى اللحظة من قريب أو بعيد.

وزاد: ربما تحدث مفاوضات مستقبلًا، لكن حتى اللحظة لم يتم التفاوض معه.