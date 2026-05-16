فرج عامر: يارب مصر تكسب.. يارب الزمالك يكسب

أكد فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك، أن الحديث المستمر عن الصفقات والمدربين لا يجب أن يُنسي الجماهير دعم نادي الزمالك قبل مواجهته المرتقبة في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

الزمالك واتحاد العاصمة

وأشار عامر إلى أن تتويج الزمالك بالبطولة سيمثل طوق نجاة للنادي، سواء على المستوى المالي أو الإداري، موضحًا أن الفوز قد يساعد في إنهاء العديد من الأزمات، وعلى رأسها ملفات الإيقاف والعقوبات، بالإضافة إلى إعادة الاستقرار للنادي بعد فترة صعبة عاشها الفريق.

وأضاف أن عودة الزمالك بقوة للمنافسة سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الكرة المصرية بشكل عام، من خلال زيادة قوة المنافسة المحلية وإعادة الحماس بين الأندية الكبرى، مختتمًا رسالته بالدعاء:

“يارب مصر تكسب.. يارب الزمالك يكسب".

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم لمتابعه مباراة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك و اتحاد العاصمة في اياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الزمالك واتحاد العاصمة اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على إستاد القاهرة الدولى.

وتذاع المباراة شبكة قنوات "بي إن سبورتس".

يدير مباراة الزمالك المصري واتحاد العاصمة الجزائري، ضمن منافسات اياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية طاقم التحكيم مكون من الجابوني بيير جيسلان أتشو حكمًا للساحة، ويعاونه مواطنيه، بوريس مارلايز ديتسوجا مساعدًا أول، وأموس أبيجين ندونج مساعدًا ثانيًا، و تانجوي باتريس ميبيامي حكمًا رابعًا، وتم تعيين التونسي هيثم قيراط حكمًا لتقنية الفيديو، و ماريا ريفيت من موريشيوس مساعد حكم فيديو، والكاميرونية كارين فومو أتزمبيونج مساعد حكم فيديو ثان.