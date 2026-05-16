قبل عيد الأضحى.. زيادة أسعار اللحوم تفاجئ الجميع في الأسواق

تشهد أسعار اللحوم اليوم السبت زيادة طفيفة بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ، وذلك نظرًا لإقبال المواطنين على شراؤها .

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني الصافي نحو 459 جنيها، بزيادة قدرها 7 جنيهات مقارنة بالأسعار السابقة، فيما تراوحت الأسعار بين 300 و660 جنيها للكيلو بحسب المنطقة ونوعية اللحوم.

أما اللحم الضاني بالعظم، فسجل متوسط سعر بلغ 406 جنيهات للكيلو، بارتفاع 9 جنيهات، بينما تراوح سعر الكيلو بين 200 و500 جنيه.

وسجل متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي نحو 456 جنيها، بزيادة 3 جنيهات عن الأسعار السابقة، فيما تراوحت أسعار البتلو بين 350 و860 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز كبير السن متوسط 369 جنيها للكيلو، بزيادة 4 جنيهات، فيما تراوح سعر الكيلو بين 280 و400 جنيه.

كما بلغ متوسط سعر الكندوز صغير السن نحو 431 جنيها للكيلو، بارتفاع جنيهين، بينما تراوحت الأسعار بين 320 و540 جنيها للكيلو.

وشهدت أسعار اللحوم في محلات الجزارة والأسواق المحلية تفاوتا ملحوظا بحسب نوع اللحوم وجودتها، حيث تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 400 و450 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البتلو ما بين 360 و420 جنيها.

كما تراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 400 و450 جنيها، بينما سجل كيلو الضأن البلدي أسعارا تتراوح ما بين 450 و500 جنيه.

أما سعر كيلو اللحم الجملي فجاء ما بين 300 و400 جنيه للكيلو.

من جانبه ، أكد هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية، أن سوق اللحوم يشهد حالة من التوافر مع اقتراب عيد الأضحى، سواء للحوم البلدية أو المستوردة، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة طرحت كميات كبيرة من اللحوم السودانية والجيبوتية داخل المجمعات الاستهلاكية بأسعار تتراوح بين 350 و400 جنيه للكيلو، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن أسعار اللحوم البلدية في محال الجزارة تتراوح حاليًا بين 470 و520 جنيهًا للكيلو حسب النوع والجودة، مؤكدًا أن المعروض متوفر بشكل طبيعي في الأسواق.

شدد على أن الجزارين ليسوا سبب ارتفاع الأسعار، قائلاً إن القطاع نفسه يعاني من ضغوط كبيرة وتراجع في حركة البيع، مضيفًا: "الجزار دلوقتي مش عارف يعيش"، في إشارة إلى ضعف هامش الربح الذي لا يتجاوز 7% رغم ارتفاع التكاليف وتزايد الأعباء التشغيلية.

وأشار عبد الباسط إلى أن مصر لا تُعد دولة منتجة للحوم بشكل كافٍ، لاعتمادها الجزئي على الاستيراد في ظل محدودية المراعي الطبيعية ونقص زراعات الأعلاف، موضحًا أن نحو 70% من الأعلاف يتم استيرادها من الخارج، ما يربط أسعار اللحوم مباشرة بتقلبات سعر الدولار والتضخم العالمي.

ولفت إلى أن الدولة بدأت بالفعل في التوسع بزراعة الأعلاف لتقليل فاتورة الاستيراد، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية بزراعة 350 ألف فدان على الطرق الصحراوية، ضمن خطة تستهدف تعزيز الاكتفاء وتقليل الضغط على سوق اللحوم.