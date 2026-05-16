الأقوى في تاريخها وبسعر حصري.. تويوتا تطلق لاندكروزر 300 الهجينة 2026

عزة عاطف

كشفت شركة تويوتا رسميًا في منتصف عام 2026 عن مواصفات وأسعار أيقونتها المنتظرة سيارة لاندكروزر 300 بمحرك هجين متطور، والمقرر طرحها في الأسواق العالمية وأستراليا. 

وتعد هذه الخطوة منعطفًا تاريخيًا لأقوى سيارة دفع رباعي في تاريخ السلسلة، حيث تقترب في قيمتها السعرية من طراز لكزس إل إكس 700 إتش الفاخر. 

ورغم أن السوق الأمريكية لا تزال تفتقد هذا الطراز الكبير منذ إيقاف الجيل السابق 200 في عام 2021، إلا أن السيارة تواصل تحقيق نجاحات ساحقة في أسواق الشرق الأوسط وأستراليا كبديل متطور ومستدام لمحركات الديزل التقليدية في عام 2026.

محرك سداسي الأسطوانات وعزم دوران استثنائي لعام 2026

تعتمد لاندكروزر 300 الهجينة لعام 2026 على منظومة حركة جبارة تجمع بين محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.4 لترات مع شاحن توربيني مزدوج ومحرك كهربائي ذكي. 

وتولد هذه المنظومة قوةً هائلةً تصل إلى 457 حصانًا وعزم دوران يبلغ 790 نيوتن-متر، مما يمنح السيارة تسارعًا خاطفًا يتفوق بوضوح على كل الأجيال السابقة، مع الحفاظ على قدرات الجر الفائقة والتحمل العالي على الطرق الوعرة والصحراوية دون أي تراجع في الأداء الميكانيكي المعهود من تويوتا.

تجهيزات جي آر سبورت وساهارا زرقاء الفاخرة بحلول عام 2027

طرحت تويوتا فئتين فقط من هذا الإصدار الهجين هما الفئة الرياضية جي آر سبورت وفئة الفخامة المطلقة ساهارا زد إكس. 

وتأتي الفئة الرياضية مزودةً بنظام إلكتروني متطور للتوجيه الآلي وأنظمة قفل تفاضلي كاملة لضمان ثبات مطلق في الرمال العميقة، بينما تتميز فئة ساهارا بمقصورة فاخرة مكسوة بالجلود الطبيعية المبطنة ومخارج كهربائية مخصصة لتشغيل الأجهزة والمعدات أثناء التخييم. 

ومع الترقب الكبير لفتح باب المبيعات بالكامل في الأسواق، يُتوقع أن تسيطر لاندكروزر الهجينة على مبيعات فئة الدفع الرباعي الفاخرة حتى عام 2027.

نسرين آمين
نانسي عجرم
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
مشروبات طبيعية تقلل الانتفاخ واحتباس السوائل
