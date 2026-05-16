ماذا تقدم فيات 500e الكهربائية.. وكم سعرها في السوق السعودي؟

تواصل سيارة Fiat 500e حضورها ضمن فئة السيارات الكهربائية الصغيرة داخل السوق السعودي، وتقدم السيارة مزيجًا من التجهيزات التقنية والتصميم العصري، مع باقة من وسائل الحماية ودعم قائد المركبة.

أبعاد فيات 500e

تعتمد فيات 500e على هيكل صغير الحجم من فئة الهاتشباك، حيث يبلغ طول السيارة 3,632 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,683 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,527 مم.

محرك فيات 500e والأداء الفني

تأتي السيارة فيات 500e بمنظومة تشغيل كهربائية بالكامل تعتمد على محرك واحد يعمل بنظام الدفع الأمامي، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

وتولد المنظومة قوة إجمالية تصل إلى 95 حصانًا، وتستفيد السيارة من بطارية بسعة 70 كيلوواط ساعة، تتيح مدى قيادة كهربائي يصل إلى 320 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، بينما يبلغ متوسط استهلاك الطاقة نحو 13.6 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر.

تجهيزات فيات 500e

حرصت فيات على تزويد السيارة 500e بحزمة من أنظمة السلامة والمساعدة على القيادة، وتشمل التجهيزات نظام مراقبة المنطقة العمياء، إلى جانب تقنية متابعة إجهاد السائق، وقراءة السرعات المرورية على الطرق.

كما تتوفر السيارة بكاميرا محيطية 360 درجة تسهم في تسهيل الاصطفاف والرؤية، إضافة إلى الوسائد الهوائية وأنظمة المكابح المانعة للانغلاق ABS ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، ونظام مثبت للسرعة، وبرنامج الثبات الالكتروني.

وتضم المقصورة عددًا من التجهيزات التقنية، حيث تأتي السيارة بمقود مكسو بالجلد ومتعدد الوظائف، وبشاشة معلومات وترفيه قياس 10.25 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، وشاشة للعدادات الرقمية، إلى جانب المرايا والنوافذ الكهربائية، وحساسات الاصطفاف، إضافة إلى نظام القفل المركزي للأبواب.

سعر فيات 500e الكهربائية 2026 في السعودية

تقدم السيارة فيات 500e في السوق السعودي بسعر يبلغ 156,170 ريال.