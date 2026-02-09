قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماة الوطن: لقاء الرئيس السيسي وبن زايد يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية ودورهما في استقرار المنطقة
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026
دينا أبو الخير توضح حكم نفقة الزوجة العاملة: واجبة شرعًا ولا تسقط بالعمل
المقاولون العرب يُعزي محمد صلاح في جده
عمرو أديب يكشف سيناريو جلسة مجلس النواب بشأن التعديل الوزاري
التعديل الوزاري| برلماني: تلقينا إشارة بحضور جلسة مهمة في المجلس غدا
إقالة مدير فني شهير من نادٍ فرنسي.. تفاصيل
بخان يونس ورفح .. إندونيسيا أول دولة تساهم في قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة
رافينها يطمئن جماهير برشلونة قبل موقعة أتلتيكو مدريد في كأس الملك
خناقة في بيت الأمة تشعل أزمة وتنتهي باستقالة أمين صندوق الوفد
دشنا تتشح بالسواد .. مصرع7 شباب في حادث ميكروباص أثناء عودتهم من ليبيا
موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري والقناة الناقلة
فيات تقدم سيارتها العائلية الجديدة Qubo L .. صور

فيات Qubo L
فيات Qubo L
صبري طلبه

كشفت فيات الإيطالية عن تقديم طرازها الجديد صاحب اللقب Qubo L، ضمن فئة السيارات العائلية متعددة الاستخدامات، التي تأتي موجهة للعائلات بشكل كبير حيث تنتمي إلى فئة الفان، بالإضافة إلى إصدار اخر قياسي.

تُطرح فيات Qubo L بنسختين من حيث عدد المقاعد والأبعاد الخارجية، حيث تتوفر نسخة بخمسة مقاعد بطول إجمالي يبلغ 4.40 متر، بينما تأتي النسخة الأكبر بسبعة مقاعد وطول يصل إلى 4.75 متر، ويهدف هذا التباين في الأبعاد إلى توفير خيارات تتعلق بالمساحة الخاصة بالركاب أو للأمتعة.

فيات Qubo L

تصميم فيات Qubo L

تعتمد فيات Qubo L على تصميم يوازن بين الشكل العصري والطابع العملي، حيث تظهر المصابيح الأمامية بتصميم حاد نسبيًا يمنح السيارة مظهرًا عصريًا، في حين ترتكز على جنوط ذات طابع رياضي.

كما تضم السيارة دعامات جانبية تضيف لمسة عملية، مع صادم أمامي بلون مختلف عن الطلاء الخارجي، ويُعد الباب الخلفي الجرار من أبرز العناصر العملية، حيث يسهل عملية الدخول والخروج.

فيات Qubo L

محرك وأداء فيات Qubo L

تعتمد فيات Qubo L على محركات ديزل بسعة 1.5 لتر، مع خيارين من حيث القوة، النسخة الأولى تولد قوة تعادل 74 كيلووات، أي ما يقارب 100 حصان، بينما تأتي النسخة الأعلى بقوة تصل إلى 96 كيلووات، ما يعادل 130 حصانًا.

ويتم نقل القوة إلى عجلات Qubo L عبر منظومة الجر الأمامية، حيث تقترن نسخة 100 حصان بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، في حين تحصل نسخة 130 حصان على ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

فيات Qubo L

تجهيزات فيات Qubo L

تضم المقصورة الداخلية مجموعة من التجهيزات وتشمل نظامًا صوتيًا ترفيهيًا، ومكيف هواء، ونوافذ كهربائية، إلى جانب إضاءة داخلية موزعة بشكل عملي، كما توفر السيارة شاشة مخصصة لعرض الوسائط، تتيح التحكم في بعض وظائف الترفيه والمعلومات، مع واجهة استخدام بسيطة.

وحصلت فيات Qubo L على مجموعة من أنظمة الحماية الأساسية، من بينها وسائد هوائية، ونظام مانع انغلاق المكابح، إلى جانب التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، كما تتوفر أنظمة مساعدة مثل مثبت السرعة وحساسات الركن.

فيات Qubo L

