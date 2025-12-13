قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة: المنتشر في مصر فيروس الإنفلونزا ولدينا زيادة في معدلات الإصابة
أحمد موسى عن استهداف قوة أمريكية بسوريا : ترامب هيجيب عاليها واطيها
وزير الصحة: مستشفى العاصمة بها أحدث قسطرة قلب ومخ على مستوى العالم
روسيا: إجراءاتنا الانتقامية على تجميد الاتحاد الأوروبي أصولنا ستُتخذ قريباً
النائب العام يستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر مكتبه
وظائف خالية بإعلان وزارة العمل.. قدم الآن
ترامب ينعي الضحايا الأمريكان في حادث سوريا.. و يهدد: سيكون هناك رد على داعش
الشيخ حسن عبد النبي: المتسابق نطق الإدغام بدون غنة خطأ.. فيديو
موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة بعد التطوير وتحويلها لوجهة عالمية
الإدارية العليا تحدد جلسة عاجلة لنظر 31 طعنا على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
خبير: فرنسا ترى في طلب نيجيريا فرصة لاستعادة نفوذها الأمني والسياسي بغرب أفريقيا
بيراميدز يكتفي بـ2 مليون دولار في كأس إنتركونتيننتال| تفاصيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أصغر سيارة تقدمها فيات في العالم.. توبولينو الجديدة ونظرة عن قرب

فيات توبولينو
فيات توبولينو
صبري طلبه

تواصل فيات تعزيز حضورها في عالم السيارات، من خلال تقديم طرازات متنوعة سواء من المحية الفنية أو التقنية، إلى جانب تنوع التصميمات، من أبرز هذه الإصدارات النسخة توبولينو، والي تفرض حضورها كأكثر الإصدارات تميزًا من حيث الحجم والفكرة. 

تقنيات فيات توبولينو والأداء الفني

تعتمد فيات توبولينو على منظومة دفع كهربائية مدمجة، تولد قوة تناسب حجمها العملي، حيث يبلغ ناتجها 8 أحصنة مع عزم دوران يصل إلى 44 نيوتن متر. 

فيات توبولينو 

وتستمد السيارة طاقتها من بطارية بسعة 5.4 كيلوواط/ساعة، تتيح لها قطع مسافة تصل إلى 75 كيلومترًا وفق معيار World Motorcycle Test Cycle.

 أما السرعة القصوى، فقد حُددت عند 45 كيلومترًا في الساعة في النسخ الأوروبية، ما يعكس توجهها للاستخدام اليومي داخل المدن لا أكثر.

فيات توبولينو 

تصميم بسيط وتجهيزات عملية لسيارة فيات

تجمع توبولينو بين البساطة والطابع العصري، إذ زُوّدت بسقف بانورامي يعزز الإحساس بالرحابة، مع عجلات قياس 14 إنش تمنحها مظهرًا متوازنًا. 

جاءت الواجهة الأمامية بصادم نحيف ومصابيح دائرية مزدوجة، تتكامل مع إضاءة نهارية بنفس النمط، بينما يضفي نظام الأبواب الثنائية التي تفتح بشكل عكسي لمسة غير تقليدية على التصميم.

فيات توبولينو 

أما المقصورة، فتم تجهيزها بما يلبي متطلبات التنقل اليومي، حيث تتضمن شاشة مخصصة لعرض البيانات ومؤشرات استهلاك الطاقة، إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي سهل الاستخدام.

فيات توبولينو 

وتضم السيارة مقعدين بطابع رياضي مع أحزمة أمان وفرامل يد، إضافة إلى نظام صوتي ترفيهي يعزز من تجربة القيادة داخل المدينة، مع تصميم داخلي يتسم بالطابع العصري، حيث يتناسب مع المفهوم الخاص بهذه النسخة صغيرة الحجم.

فيات توبولينو فيات توبولينو مواصفات فيات توبولينو سيارة فيات توبولينو أصغر سيارات فيات

