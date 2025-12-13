أصغر سيارة تقدمها فيات في العالم.. توبولينو الجديدة ونظرة عن قرب

تواصل فيات تعزيز حضورها في عالم السيارات، من خلال تقديم طرازات متنوعة سواء من المحية الفنية أو التقنية، إلى جانب تنوع التصميمات، من أبرز هذه الإصدارات النسخة توبولينو، والي تفرض حضورها كأكثر الإصدارات تميزًا من حيث الحجم والفكرة.

تقنيات فيات توبولينو والأداء الفني

تعتمد فيات توبولينو على منظومة دفع كهربائية مدمجة، تولد قوة تناسب حجمها العملي، حيث يبلغ ناتجها 8 أحصنة مع عزم دوران يصل إلى 44 نيوتن متر.

فيات توبولينو

وتستمد السيارة طاقتها من بطارية بسعة 5.4 كيلوواط/ساعة، تتيح لها قطع مسافة تصل إلى 75 كيلومترًا وفق معيار World Motorcycle Test Cycle.

أما السرعة القصوى، فقد حُددت عند 45 كيلومترًا في الساعة في النسخ الأوروبية، ما يعكس توجهها للاستخدام اليومي داخل المدن لا أكثر.

فيات توبولينو

تصميم بسيط وتجهيزات عملية لسيارة فيات

تجمع توبولينو بين البساطة والطابع العصري، إذ زُوّدت بسقف بانورامي يعزز الإحساس بالرحابة، مع عجلات قياس 14 إنش تمنحها مظهرًا متوازنًا.

جاءت الواجهة الأمامية بصادم نحيف ومصابيح دائرية مزدوجة، تتكامل مع إضاءة نهارية بنفس النمط، بينما يضفي نظام الأبواب الثنائية التي تفتح بشكل عكسي لمسة غير تقليدية على التصميم.

فيات توبولينو

أما المقصورة، فتم تجهيزها بما يلبي متطلبات التنقل اليومي، حيث تتضمن شاشة مخصصة لعرض البيانات ومؤشرات استهلاك الطاقة، إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي سهل الاستخدام.

فيات توبولينو

وتضم السيارة مقعدين بطابع رياضي مع أحزمة أمان وفرامل يد، إضافة إلى نظام صوتي ترفيهي يعزز من تجربة القيادة داخل المدينة، مع تصميم داخلي يتسم بالطابع العصري، حيث يتناسب مع المفهوم الخاص بهذه النسخة صغيرة الحجم.