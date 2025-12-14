استشهاد أكثر من 300 فلسطيني جراء الهجمات الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار

ذكرت صحف أمريكية أن الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة بحق الفلسطينيين.

وأفادت الصحف باستشهاد أكثر من 300 فلسطيني جراء هجمات إسرائيلية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن مسؤولين صحيين محليين، أن القتلى سقطوا في قطاع غزة رغم دخول الهدنة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، أفرجت حركة حماس عن 20 رهينة كانت تحتجزهم في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أدى إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين.

وفي المقابل، أطلقت إسرائيل سراح نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم محكومون بالسجن المؤبد.