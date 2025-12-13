فيروس جديد والوضع حرج .. نجل جليلة محمود يكشف تفاصيل حالتها الصحية | خاص

كشف نجل الفنانة جليلة محمود عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لأزمة استدعت نقلها لأحد المستشفيات ، مطالبًا جمهورها بالدعاء لها.

وقال نجل جليلة محمود فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد” ، ان والدته حاليًا فى العناية المركزة ووضعت على أجهزة التنفس الصناعي بعد أن تعرضت لأزمة صدرية وصعوبة فى التنفس.

وأكد أن الفنانة لم تدخل فى غيبوبة مطلقًا ، بل مشكلة التنقس قائمة خاصة انها تعانى من حساسية فى الصدر.

واختتم حديثه ، معلقًا: “غالبًا ان دا الفيروس الجديد المنتشر بس بطلب من الجمهور يديعلها هى فجأة تعبت والحالة حرجة”.

جليلة محمود تتحدث عن خوفها من الحسد

وفى لقاء سابق للفنانة جليلة محمود كانت تحدثت عن خوفها الشديد من الحسد، معقبة:" ابنى مات بسبب الحسد والوجع معايا من سنة 98".

وأوضحت جليلة محمود خلال حوارها مع برنامج "كلام الناس"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أنها تتعمد اخفاء ابنائها خوفا من الحسد.

اللى زيك يجيب صبيان

وانهارت جليلة محمود باكية:" حد سألنى أنت معاكى أولاد ايه، قولت 3 صبيان وبنت، فالشخص رد عليا قالى انتى اللى زيك يجيب صبيان".

وتابعت جليلة محمود، أنه بعدما قال الشخص " اللى زيك يجيب صبيان" جانى تليفون أن ابنى عمل حادثة وتوفى".