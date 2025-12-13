قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قانون الإيجار القديم يحسم قيمة الإيجارات .. الزيادات حسب نوع المنطقة
الأمومة أولوية قصوى .. وفاء مكي تكشف سبب ابتعادها عن الفن | فيديو
إسلام عيسى: علي ماهر أفضل من حلمي طولان.. ولو كان مدربًا للمنتخب لتغيرت النتائج
بالأسماء .. نشأت الديهي يكشف قادة «ميليشيات مُناهضة» لحماس في غزة |فيديو
رسالة بالإنجليزي والعربي تشعل الجدل.. عمرو أديب يرد على مُهاجمي أحمد السقا
موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025
السكة الحديد: نقلنا 36 ألف راكب سوداني بمشروع العودة الطوعية
تغيرات جديدة .. أسعار سبائك الذهب بمصر في آخر تحديث
نيران صديقة .. آرسنال يهزم وولفرهامبتون ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي
محافظة الإسكندرية توضح سبب انبعاث رائحة غاز غدا في برج العرب
خلافات الميراث .. القصة الكاملة لـ فيديو صفع مسن كفر الشيخ | شاهد
الرئيس التنفيذي للمتحف الكبير: مينفعش أقول للزائر وقتك خلص
رياضة

حاتم عقل: حظيت بتكريم رسمي كأكثر لاعب خاض مباريات في تاريخ الدوري الأردني

حاتم عقل
حاتم عقل
باسنتي ناجي

 كشف حاتم عقل، لاعب منتخب الأردن السابق، عن بداياته الكروية ومسيرته الطويلة داخل الملاعب.

وقال حاتم عقل عبر تصريحات إذاعيه:"انطلاقتي جاءت من الشوارع والمدارس في ظل غياب الإمكانيات، قبل الانتقال إلى نادي شباب الحسين”.

وأكمل :“انتقالي إلى نادي الفيصلي عام 1996 مثل البداية الحقيقية لمسيرتي الاحترافية، انضممت في سن السادسة عشرة.

وتابع: وشاركت مبكرًا في بطولة النخبة العربية بالمغرب إلى جانب أندية كبيرة مثل الأهلي والرجاء، مشيرًا إلى أني كنت أصغر لاعب في البطولة، في حين كان أحمد شوبير أكبر اللاعبين المشاركين”.

واضاف:“أنا من أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب الأردن، إلى جانب الحارس عامر شفيع، كما اتقاسم الرقم نفسه في عدد المباريات بالدوري الأردني مع بهاء عبد الرحمن”

وأختتم :“حظيت بتكريم رسمي مؤخرًا باعتباري أكثر لاعب خاض مباريات في تاريخ الدوري الأردني”.

