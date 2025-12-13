حاتم عقل: حظيت بتكريم رسمي كأكثر لاعب خاض مباريات في تاريخ الدوري الأردني

كشف حاتم عقل، لاعب منتخب الأردن السابق، عن بداياته الكروية ومسيرته الطويلة داخل الملاعب.

وقال حاتم عقل عبر تصريحات إذاعيه:"انطلاقتي جاءت من الشوارع والمدارس في ظل غياب الإمكانيات، قبل الانتقال إلى نادي شباب الحسين”.

وأكمل :“انتقالي إلى نادي الفيصلي عام 1996 مثل البداية الحقيقية لمسيرتي الاحترافية، انضممت في سن السادسة عشرة.

وتابع: وشاركت مبكرًا في بطولة النخبة العربية بالمغرب إلى جانب أندية كبيرة مثل الأهلي والرجاء، مشيرًا إلى أني كنت أصغر لاعب في البطولة، في حين كان أحمد شوبير أكبر اللاعبين المشاركين”.

واضاف:“أنا من أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب الأردن، إلى جانب الحارس عامر شفيع، كما اتقاسم الرقم نفسه في عدد المباريات بالدوري الأردني مع بهاء عبد الرحمن”

وأختتم :“حظيت بتكريم رسمي مؤخرًا باعتباري أكثر لاعب خاض مباريات في تاريخ الدوري الأردني”.