ارجعيلنا تاني .. لميس الحديدي توجه رسالة دعم مؤثرة لـ شيرين

وجّهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة دعم إنسانية للفنانة شيرين عبد الوهاب، على خلفية الشائعات الأخيرة التي أُثيرت حولها بشأن أوضاعها المادية ونية الاعتزال، مؤكدة أن موهبتها الاستثنائية لا تنفصل عن إرادتها القوية.

الموهبة الحقيقية لا تكتمل

وخلال تقديمها برنامج «الصورة» على شاشة «النهار»، شددت الحديدي على أن الصوت الذي تمتلكه شيرين نعمة لا يمنحها الله إلا لمن لديه القدرة على الصمود، قائلة إن الموهبة الحقيقية لا تكتمل إلا بالإرادة، وإن كل إنسان يحمل أعباءه وهمومه الخاصة.

مصدر سعادة حقيقية

وأضافت أن الغناء ليس مجرد مهنة، بل مصدر سعادة حقيقية، مؤكدة أن الجمهور يتمسك بما يحب، وأن شيرين حين تمتلك هذه الموهبة الاستثنائية يجب أن تقاوم كل ما يعيقها، وأن تنفض عنها كل ما يثقلها وتعود لجمهورها.

وأكدت الحديدي أن تصفيق الجمهور والوقوف على خشبة المسرح هو المكان الطبيعي لشيرين، حيث «السلطنة الحقيقية» والتواصل الصادق مع الناس، معتبرة أن هذا هو أجمل ما يمكن أن تهديه لنفسها ولمحبيها.

واختتمت لميس الحديدي رسالتها بكلمات مباشرة ومؤثرة قائلة: «شيرين.. ارجعلينا تاني»، في دعوة واضحة لعودتها بقوة إلى الساحة الفنية.