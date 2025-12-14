افتتاح مسرح ديوان عام محافظة المنيا بعد التطوير بحضور نجوم المسرح المصري والعربي | صور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مسرح ديوان عام المحافظة عقب الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته، وذلك بحضور كوكبة من الفنانين ونجوم المسرح المصري والعربي، في خطوة تعكس اهتمام المحافظة بدعم الحركة الثقافية والفنية وتعزيز البنية التحتية للمنشآت الثقافية.

وأكد محافظ المنيا أن تطوير المسرح يأتي في إطار رؤية المحافظة للنهوض بالثقافة والفنون باعتبارهما ركيزة أساسية لبناء الوعي وترسيخ الهوية والانتماء، مشيرًا إلى أن المسرح يمثل منصة مهمة لاكتشاف المواهب ودعم الإبداع، ويسهم في تعزيز مكانة المنيا كحاضنة للفنون ووجهة ثقافية رائدة بصعيد مصر.

فعاليات ثقافية

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة القاعة وتجهيزها وفق أحدث المعايير الفنية والتقنية، من حيث أنظمة الصوت والإضاءة وكافة عناصر السينوغرافيا المسرحية، بما يواكب استضافة الفعاليات الثقافية والفنية الكبرى، ويتيح تقديم عروض مسرحية تليق بجمهور المنيا، مؤكدًا أن افتتاح المسرح يُعد إضافة نوعية للمنظومة الثقافية بالمحافظة.

وشهد الافتتاح حضور المخرج خالد جلال عضو مجلس الشيوخ، والفنان القدير أشرف عبد الباقي، والنجم حمزة العيلي، إلى جانب كوكبة من الفنانين وصُنّاع المسرح من مصر والدول العربية المشاركين في فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان المنيا الدولي للمسرح. كما شارك في الافتتاح اللواء دكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير العام المساعد، وهدير ربيع المشرف العام على وحدة التنمية الحضرية بالمحافظة والمسئول عن أعمال التطوير.

