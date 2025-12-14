من الجمباز إلى الشاشة.. وفاء مكي تكشف أسرار بدايتها في عالم الفن: «دخلت بالصدفة البحتة»|فيديو

كشفت الفنانة وفاء مكي، في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أن دخولها عالم الفن لم يكن ضمن أحلامها أو خططها في البداية، مؤكدة أن الأمر جاء إليها بالصدفة البحتة.

وقالت وفاء مكي إن بدايتها كانت من خلال ممارسة رياضة الجمباز، حيث كانت شغوفة بها وتمارسها بشكل احترافي، قبل أن تتاح لها فرص للعمل في مجال التمثيل، وهو ما فتح أمامها بابًا جديدًا لم تكن تتوقعه.

وأضافت أنها مع مرور الوقت أحبت الفن واكتشفت شغفها الحقيقي به، مشيرة إلى أن الصدفة لعبت دورًا كبيرًا في تغيير مسار حياتها، لكنها اجتهدت لتثبت نفسها وتطور من موهبتها.

وأكدت وفاء مكي أنها ما زالت تعتبر الفن رحلة تعلم مستمرة، وتسعى دائمًا لتقديم أعمال تليق بالجمهور وتضيف إلى مشوارها الفني.