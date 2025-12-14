قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

سيول الخير تجتاح وديان جنوب سيناء كأنهار متدفقة.. والمحافظة تُحكم السيطرة دون خسائر

السيول فى منطقة أبو جالوم بنويبع
السيول فى منطقة أبو جالوم بنويبع
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء، خلال الأسبوع الماضي، تقلبات جوية حادة وعواصف ممطرة تراوحت شدتها بين متوسطة وشديدة، وكانت رعدية في بعض الأحيان، ما أسفر عن حدوث 7 سيول بعدد من الوديان التابعة لمدن خليج العقبة، شملت دهب ونويبع وطابا وسانت كاترين. وجرت مياه السيول داخل الوديان الجبلية كأنها أنهار متدفقة، وأسهمت في تغذية الخزان الجوفي بالمياه، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

ونجح الجهاز التنفيذي بمحافظة جنوب سيناء في السيطرة الكاملة على آثار السيول، بفضل مشروعات الحماية من أخطار السيول التي جرى تنفيذها وفق الإحداثيات الدقيقة لمخرات السيول، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

وقال مصدر بإدارة المياه الجوفية بالمحافظة إن خطةً استباقية وُضعت للتعامل مع خرائط الأمطار، عقب تنبيهات وزارة الموارد المائية والري، تضمنت رفع درجات الاستعداد واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال العاصفة التي استمرت على مدار يومي 6 و9 ديسمبر الجاري. وشملت الخطة تنسيقًا متواصلًا بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري وغرف العمليات الرئيسية وكافة الجهات ذات الصلة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالمتابعة والتوجيه على مدار الساعة.

وأوضح المصدر أن العاصفة تسببت في سقوط أمطار متوسطة الشدة على مدن خليج العقبة ومدينة أبو رديس بخليج السويس، ما أدى إلى حدوث سيول في بعض المناطق دون غيرها، أبرزها سيول بأودية زغرة والغيب الواقعتين في نطاق مدينة دهب، وسيل بمحمية أبو جالوم التابعة لمدينة نويبع، وسيول بأودية المحاش وأم أحيا ومرجانة الواقعة في نطاق مدينة طابا، إضافة إلى سيل في وادي فيران التابع لمدينة أبو رديس، وذلك دون حدوث أي مشكلات، أو قطع للطرق، أو تعطيل للحركة المرورية، أو أضرار بالاستثمارات القائمة في هذه المناطق.

وأكد المصدر أن نجاح السيطرة على هذه العاصفة يرجع إلى جاهزية أجهزة الدولة، ممثلة في وزارة الموارد المائية والري ومحافظة جنوب سيناء وأجهزتها التنفيذية بالمدن، والاعتماد على خرائط الإنذار المبكر خلال موسم السيول، الذي يبدأ من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية شهر مايو، فضلًا عن التنسيق الكامل بين مختلف الجهات لحماية المناطق المعرضة لأخطار السيول، وضمان سلامة المواطنين والاستثمارات.

وأشار إلى أن وزارة الموارد المائية والري نفذت ما يقرب من 550 منشأة للحماية وحصاد مياه الأمطار والسيول بمحافظة جنوب سيناء، شملت سدودًا وبحيرات وقنوات وبحيرات صناعية وبرابخ وحواجز، باستثمارات تجاوزت 4 مليارات جنيه حتى تاريخه، وذلك في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لحماية المناطق المعرضة لأخطار السيول، وتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، من خلال إدارة رشيدة للموارد المائية، بما ينعكس إيجابًا على مشروعات الشرب والزراعة، ويحوّل مياه الأمطار والسيول من خطر محتمل إلى مورد تنموي يدعم الاستقرار والتنمية. على أرض سيناء.

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

بسبب السوسة .. تحذير رسمى من أزمة فى محصول الطماطم خلال أسابيع

تغيرات جديدة .. أسعار سبائك الذهب بمصر في آخر تحديث

إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»

حكم الاغتسال من الجنابة في الليل.. وهل الملائكة تلعن الجنب؟

عميد كلية أصول الدين بجامعة مركز يشارك في مؤتمر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

