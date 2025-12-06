الأمطار تسقط على شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا وسط فرحة السياح| صور

تعرضت مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا لأمطار خفيفة اليوم وسط فرحة كبيرة من السياح علي ممشي دهب السياحي والمناطق السياحية والشواطئ

وفرحة كبيرة من البدو في الوديان الجبلية.

وشهدت مدن جنوب سيناء اليوم غيوم وسحب ورعد وبرق منذ صباح اليوم السبت.

وأعلنت الوحدات المحلية للمدن حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات نتيجة هطول الأمطار على فترات متقطعة.

كما تتعرض بعض المناطق بجنوب سيناء لتقلبات جوية مفاجأة، ومنها مدينة دهب، ووادي غيب الذي يقع على بعد 5 كيلو متر من كمين دهب اتجاه مدينة نويبع، ثم تساقط أمطار غزيرة، وظهور شلالات مياه تتساقط من قمم الجبال.

وأعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ القصوى في كافة مدن المحافظة، وتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية والفرعية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طوارئ، ومراجعة مجرى السيول والسدود والبحيرات، للتأكد من تطهيرها،.

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمال تساقط أمطار خفيفة في بعض المناطق بالمحافظة.



