قانون جديد للتجنيد.. ألمانيا تفعل خطة للمواجهة مع روسيا | تفاصيل
موعد افتتاح حديقة الحيوان.. معلومات جديدة تحسم الجدل حول التاريخ المنتظر
لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار
حادث بالكيلو 70 مطروح الساحلي.. 3 حالات وفاة في اصطدام نقل بـ 3 سيارات
أحمد الشرع: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى بعد 4 سنوات
مجموعة مصر.. الأردن يهزم الكويت بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
الوضع سيء.. أزمات مالية تهز الزمالك بعد فسخ 4 لاعبين للعقود
زمن المادة يحكم.. إعلامي يؤكد توقيع نجم الزمالك لـ الأهلي
برلين تعود إلى تل أبيب.. «السهم 3» يفتح صفحة جديدة بين ألمانيا وإسرائيل
نائب رئيس اتحاد الكرة: التفاؤل مفرط.. وهذا ما ينتظر مصر في المونديال
وزير الخارجية: يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة
النادي يتحرك لحلها.. تفاصيل أزمة محمود بنتايك مع الزمالك
وزير الإسكان يتفقد برج LD04 ضمن الأبراج الشاطئية وكومبوند" مزارين" والحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة

آية الجارحي

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة ومنها أبراج LD04 ضمن الأبراج الشاطئية، وكومبوند" مزارين" والحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وصعد وزير الإسكان إلى أحد ألابراج الشاطئة نموذج LD04، وتابع الأعمال الجاري تنفيذها ومنها أعمال التشطيبات والتوريدات، كما تفقد إحدى الوحدات بالبرج، وهو جزء من أبراج العلمين السكنية الشاطئية الفاخرة، وهو مشروع ضخم يضم أبراجاً سكنية شاهقة ( 3 أبراج )، موجهاً بدفع العمل بالأعمال المتبقية بالمشروع.

ثم انتقل المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، بأعمال تنفيذ كمبوند "مزارين"، مستمعا لشرح تفصيلي للمشروع، حيث أشار الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة إلى أن المشروع مُقام على مساحة ٧٠٠ فدان، ويضم نحو 7956 وحدة متنوعة بين فيلات وشاليهات وعمارات، ويُعد من المشروعات السكنية المتميزة الجاذبة للاستثمار والسكان على حد سواء بمدينة العلمين الجديدة، ويقع على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، بجانب المحال التجارية، موضحًا أن منطقة الفيلات بمزارين تتكون من عدد( 285) فيلا.

تابع المهندس شريف الشربيني، خلال الجولة خطة استلام الوحدات والفيلات من الشركات بالمشروع، وموقف التسليم للحاجزين، وتشغيل المحال التجارية، والجهود المبذولة الخاصة بتشغيل المدينة، موجهاَ بالعمل على الانتهاء من المسطحات الخضراء وتنسيق الموقع، وضغط الأعمال المتبقية.

ثم انتقل وزير الإسكان ومرافقوه لتفقد موقف الحي اللاتيني، والأعمال الجاري تنفيذها بالمسطحات الخضراء، موجها بالانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وإزالة اي مخلفات بالحي، حيث يقام المشروع على مساحة 398.79 فدان ويتكون من 6 مناطق تتكون من 65 مجمعا سكنيا بإجمالي عدد 10597 وحدة سكنية، والمشروع يقع بالمنطقة الشاطئية ويحتوي على مسطحات خضراء ومناطق وخدمات ومواقف للسيارات.

