قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 9 مارس 2026
رئيس الوزراء القطري: الهجمات الإيرانية تعرقل جهود الوساطة
برلمانية: زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورة لحماية المواطنين من ضغوط المعيشة
صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة
عصام شلتوت: جماهير الأهلي غير مقتنعة بمهاجم الأهلي كامويش
ليس سجلا سيئا.. أول تعليق من سلوت بعد وصوله لـ 100 مباراة مع ليفربول
علي جمعة يوضح حكم الإفطار في الطائرة: لو شايف الشمس قدامك متفطرش
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الإثنين 9 مارس 2026
هجوم يستهدف قاعدة فكتوريا الأمريكية في بغداد وتفعيل منظومة الدفاع الجوي
تركيا تستدعي السفير الإيراني بعد إطلاق صاروخ تجاه أراضيها
مبالغ ضخمة.. تفاصيل جوائز بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
تصعيد تركي صادم: أردوغان يهدد بالرد على الاستفزازات الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

إبراهيم شعبان يكتب: أسئلة ومشاهد تحت ظلال حرب إيران

إبراهيم شعبان
إبراهيم شعبان
إبراهيم شعبان

في الحروب والأزمات الكبرى، لا يمكن لأي محلل مهما كانت مصادره ورؤيته توقع نتيجة نهائية لما يدور، لأن الحرب أو الأزمة في حالة سيولة، وقد يقوم الطرف الأضعف بعملية نوعية تغيّر مجريات المعركة تمامًا، أو يقوم الطرف الأقوى بضربة ساحقة تنهيها منذ بداياتها.
ولكي لا يكون الكلام نظريًا، يمكن القول بوضوح إنه لا يمكن لأحد أن يزعم معرفة نتيجة حرب إيران الدائرة حاليًا والتي اندلعت في 28 فبراير الماضي، لأن الأزمة في حالة سيولة والمفاجآت واردة تمامًا.
ولكن يمكن التوقف أمام بعض المشاهد والأسئلة التي تفيد العامة والمتابعين:
المشاهد المؤثرة:-
-حرب إيران ستكون الحدث الأكبر عسكريًا وسياسيًا خلال العشر سنوات القادمة، فهي ليست حربًا بين قوة إقليمية كبيرة فقط، وإن كانت بمقاييس العالم الثالث، بل تخوضها أمريكا مباشرة، وهي القوة الأعظم في العالم، بغرض إحداث تغيير جوهري في بنية الشرق الأوسط أو خارطته، وفق تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
-الحرب منذ اندلاعها بدأت كبيرة ولم تبق داخل حدود إيران كما كان متصورًا، بل لامست شظاياها وصواريخها كل دول الخليج. وحتى اللحظة تقوم إيران بقصف الرياض والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان، وعشرات من الصواريخ والمسيرات طالت أيضًا الأردن.
-حتى الآن، لم يظهر للعلن سوى ثلاث قوى: أمريكا وإسرائيل وإيران، ولم يعرف أحد بعد موقف باقي القوى الكبرى. إذا طال أمد الحرب، وتحديدًا روسيا والصين، حليفتا إيران، هل يواصلان الصمت أم يحوّلان إيران إلى أفغانستان جديدة لأمريكا، خصوصًا إذا اتخذ ترامب قرارًا بالتدخل البري؟
-إيران، الجمهورية الإسلامية التي تحمل فوق كتفيها نحو أربعة عقود من الثورة الإسلامية في 1979، لم تتغير ولم تطوّر نهجها، بل ظهرت عدائية من البداية للنهاية. الثورة تتبنت المد الثوري والهلال الشيعي لتطويق دول المنطقة والوصول من الخليج إلى المتوسط، وهو ما تحقق بالفعل قبل سقوط نظام بشار الأسد واغتيال حسن نصر الله، حيث استطاعت طهران من خلالهما تعزيز دائرة الهلال الشيعي والوصول إلى المتوسط.
وهذه نقطة خلافية كبيرة، سواء للمتعاطفين مع إيران أو المختلفين معها جذريًا، فإننا لم ننتهِ من الاستعمار البريطاني والفرنسي، لكي نستقبل بدلاً منه احتلالًا فارسيًا، كما أن تجاوز إيران والسيطرة على العواصم العربية أثبت خطأه تمامًا، وكان لهذه السيطرة دور كبير في إشعال المنطقة وجرّ الدول للفوضى والتمزق، وسوريا واليمن ولبنان والعراق نماذج بائسة للسيطرة الإيرانية.
الأسئلة الكبرى:-
-هل تؤدي حرب إيران لتغيير حقيقي وحاد في خارطة الشرق الأوسط، وهل تكون بداية لسايكس بيكو جديدة؟ الإجابة متروكة لتطوراتها.
-هل تدفع حرب إيران المنطقة إلى انفجار اقتصادي، وترفع أسعار النفط للسماء، ومعها باقي مكونات الاقتصاد، وتؤدي لفقدان مئات الآلاف من الوظائف في الخليج، وتدفع التضخم ليكون وحشًا هائجًا في العديد من الدول العربية؟ الإجابة متروكة لتطوراتها.
-هل ستخرج إيران من هذه الحرب دولة موحدة وقوية كما كانت، أم أنها في طريقها للتفكك والفوضى، وقد تطالها بعض أمراض الربيع العربي التي ظلت دون شفاء سنوات طويلة، وينعدم فيها الاستقرار على نظام جديد أو قيادة جديدة؟ الإجابة أيضًا متروكة لتطورات الحرب.
-هل تعود العلاقة بين إيران وجيرانها في دول الخليج طبيعية كما كانت، أم أنها وبعد انفلات قياداتها وقصف دول الخليج والفنادق والمطارات ودبي والرياض والكويت والبحرين وقطر ومصافي النفط، قد ذهبت إلى غير رجعة، وساءت العلاقة تمامًا بين طهران وجيرانها، وانعدم الأمان ودمرت الثقة بينهما، وقد يظل ذلك لعقود، وفق تصريحات أخيرة لمسؤول إماراتي بارز؟
-من الرابح ومن الخاسر في حرب إيران من الدول العربية؟ الحقيقة أن الجميع خاسرون، والمستفيد الوحيد إسرائيل وأمريكا، فحتى لو استمرت الحرب شهرين أو ثلاثة، فإنهما سيخرجان وقد حققا أهدافهما في الإطاحة بقوة إقليمية كبيرة، وفي الغالب، لو انهزمت إيران، فإن النظام القادم فيها سيكون أمريكيًا إسرائيليًا بامتياز.
.. وعليه هذه حرب كبيرة، وتداعياتها الحقيقية ونتيجتها النهائية لا تزال في علم الغيب، ورهن التطورات.. لننتظر.

الحروب حرب إيران القوة الأعظم الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

لجنة الأزمة

بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك

اجازة عيد الفطر 2026

للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا

بيزيرا

مفاجأة بشأن انتقال خوان بيزيرا لـ منتخب البرازيل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

سعر الدينار الكويتي

أعلى عملة.. سعر الدينار الكويتي اليوم 9 مارس

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

علب كعك عيد الفطر 2026

تبدأ من 150 جنيهًا.. أسعار علب كعك عيد الفطر 2026

بالصور

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق
طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق
طبق صحي ومختلف.. طريقة عمل الخضار بالبطاطا الحلوة بطعم لذيذ في دقائق

رسميا.. شاهد هيونداي اكسنت 2026 فيس ليفت ‏

هيونداي اكسنت 2026
هيونداي اكسنت 2026
هيونداي اكسنت 2026

مسلسل الكينج الحلقة 20 .. زواج محمد عادل إمام للمرة الثالثة وصدمة جديدة لحنان مطاوع

محمد عادل إمام وإيمي سالم
محمد عادل إمام وإيمي سالم
محمد عادل إمام وإيمي سالم

لو بتعاني من الإمساك في رمضان .. 7 أطعمة تعيد حركة الأمعاء بشكل طبيعي

لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أسرار الناتو الإسرائيلي.. تحالف سداسي ضد من؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفتوى وقضية الشيخ بخيت

المزيد