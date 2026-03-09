قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لتوفير الوقود.. باكستان تغلق جميع المدارس مؤقتاً في ظل تداعيات الحرب
ماكرون يحذر: الشرق الأوسط على حافة تصعيد خطير قد يؤثر على الأمن الدولي وطرق التجارة
المرشد الجديد في دائرة الخطر.. إسرائيل تلمح إلى استهداف مجتبى خامنئي
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 20 رمضان
مدافع الأهلي: النادي تأثر برحيل محمد عبد المنعم
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 21 رمضان
مقترح برلماني لإطلاق منصة وطنية رقمية للوقف الخيري لتعظيم عوائده
مواعيد عمل مترو الانفاق في عيد الفطر 2026
نجم الأهلي: أفضل خوض مجال التدريب بعد الاعتزال
كارثة إنسانية في بيروت.. نساء يلدن في الشوارع هربا من القصف الإسرائيلي
لوقف التصعيد.. جوزيف عون يقترح مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية دولية
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع أجواء باردة صباحا وليلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لتوفير الوقود.. باكستان تغلق جميع المدارس مؤقتاً في ظل تداعيات الحرب

باكستان تغلق جميع المدارس مؤقتاً في ظل تداعيات الحرب
باكستان تغلق جميع المدارس مؤقتاً في ظل تداعيات الحرب
القسم الخارجي

أعلنت حكومة باكستان إغلاق جميع المدارس والمؤسسات التعليمية بشكل مؤقت في مختلف أنحاء البلاد، في خطوة تهدف إلى ترشيد استهلاك الوقود وتقليل الضغط على موارد الطاقة، في ظل تداعيات الحرب والتوترات الإقليمية التي أثرت على إمدادات الطاقة والنقل.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية ودولية، جاء القرار بعد توجيهات من الجهات الحكومية المعنية بإدارة الأزمات والطاقة، حيث تقرر تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء، مع إمكانية اللجوء إلى أنظمة التعليم عن بعد في بعض المناطق التي تسمح بنيتها التحتية بذلك.
 

وأوضحت وزارة التعليم في باكستان أن القرار يأتي ضمن حزمة إجراءات طارئة تهدف إلى تقليل استهلاك الوقود المستخدم في وسائل النقل المدرسية وتشغيل المرافق التعليمية، إضافة إلى تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء التي تواجه طلباً متزايداً في ظل الظروف الحالية.

وأشارت السلطات إلى أن هذه الخطوة مؤقتة، وأنها ستخضع للمراجعة المستمرة وفق تطورات الأوضاع الميدانية والاقتصادية، مؤكدة أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية لضمان عدم تأثر العملية التعليمية بشكل كبير، سواء من خلال تعديل الجداول الدراسية أو تمديد العام الدراسي إذا اقتضت الحاجة.

ويأتي القرار في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطاً متزايدة على قطاع الطاقة، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود عالمياً وتزايد الطلب المحلي، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية تهدف إلى إدارة الموارد المتاحة بكفاءة أكبر.

كما شددت السلطات على أن سلامة الطلاب والكوادر التعليمية تمثل أولوية، مشيرة إلى أن تقليل حركة النقل اليومية للطلاب والمعلمين سيسهم أيضاً في تخفيف الازدحام واستهلاك الوقود في المدن الكبرى.

وفي هذا السياق، دعت الحكومة أولياء الأمور والطلاب إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن وزارات التعليم والجهات المحلية، لمعرفة مواعيد استئناف الدراسة أو أي ترتيبات بديلة قد يتم اعتمادها خلال الفترة المقبلة.

حكومة باكستان إغلاق جميع المدارس استهلاك الوقود باكستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

ساديو ماني

ساديو ماني يعلق على تنظيف المسجد النبوي: خدمة بيوت الله شرف كبير

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب: أستراليا توفر الحماية لـ5 لاعبات من منتخب إيران

ياسر ابراهيم

ياسر إبراهيم يتصدر الترند بعد عرض حلقته في رامز ليفل الوحش

ياسر ابراهيم

بعد تصريح ياسر إبراهيم.. الدرديري ساخرا: هنلعبهم بسيف الجزيري طلعوا بيخوفوا منه

بالصور

لو بتعاني من الإمساك في رمضان .. 7 أطعمة تعيد حركة الأمعاء بشكل طبيعي

لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟.. أطباء يكشفون الحقيقة وما يحدث للجسم

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

قبل أذان المغرب بساعات.. لماذا يضرب الصداع الصائمين؟ أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد