أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

يقدم موقع "صدى البلد " أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر بالبورصة وللمستهلك بالأسواق ، حيث تشهد أسعار الدواجن والبيض تراجعا يوما بعد يوم ، وذلك نتيجة لانخفاض سعر الأعلاف ، حيث تمثل الأعلاف 70% من تكلفة إنتاجه الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم



واستقرت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلى 60 جنيها بالمزرعة وتصل للمستهلك بسعر 65 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 50 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها.



كما انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 80 جنيه بعدما كان سعرها 85 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 90 جنيهًا.

كذلك انخفضت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 109 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا.



كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 200 لـ 160 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 70 ل 80 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.



ويصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جملة لتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيها.

كما انخفضت سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 122 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.



ومن جانبه، علق عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، على حقيقة رفع أسعار الدواجن مع قرب شهر رمضان المبارك، وقال إن الطلب على الدواجن في شهر رمضان يكون مرتفعا، مقارنة بالأيام الأخرى في العام.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الدواجن في رمضان قد يرتفع سعرها لأن تربية الدواجن في الشتاء تتطلب توفير جو دافئ لها، وأن هذا يجعل الأسعار ترتفع.

تكلفة الدواجن



ولفت إلى أن تكلفة كيلو الدواجن اليوم 65 جنيه، لكن تابع في المزرعة بـ 57 جنيه، أي أن التاجر في هذه الحالة يقوم ببيع الدواجن بأقل من سعرها، وأنه تلك الأسعار قد تتحرك بعض الشئ.

وأشار إلى أن الوضع بشكل عام فيما يخص الدواجن مستقر، وأن البلاد مقبلة على فصل الشتاء، لكن لا توجد أي مشكلات أو فيروسات بين الدواجن، فجميع الدواجن الموجودة بالأسواق مستقرة.