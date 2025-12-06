أسعار الذهب اليوم السبت 6-12- 2025.. عيار 21 مفاجأة

يشهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 متابعة واسعة من جانب المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج والمستثمرين الذين يراقبون تحركات السوق لتحديد أفضل توقيت للشراء، ويأتي ذلك وسط ترقب مستمر لتغيرات الأسواق المحلية والعالمية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

سعر الذهب

عيار 21 الأكثر تداولا داخل السوق

يحافظ الذهب عيار 21 على موقعه كأكثر الأعيرة رواجا في السوق نظرا لاعتدال سعره وارتفاع الطلب عليه، ما يجعله الأداة الادخارية الأبرز لدى الأسر في فترات تقلب الأسعار.

وفي المقابل يتجه المستثمرون إلى شراء عيار 24 لارتفاع درجة نقائه، بينما يفضل قطاع من الشباب عيار 18 بسبب أسعاره المناسبة وتنوع تصميماته.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 6410 جنيه 6390 جنيه

عيار 22 5875 جنيه 5855 جنيه

عيار 21 5610 جنيه 5590 جنيه

عيار 18 4810 جنيه 4790 جنيه

عيار 14 3740 جنيه 3725 جنيه

عيار 12 3205 جنيه 3195 جنيه

الاونصة 199420 جنيه 198705 جنيه

الجنيه الذهب 44880 جنيه 44720 جنيه

الأونصة بالدولار 4197.85 دولار

اتجاهات السوق خلال المرحلة المقبلة

يعزو خبراء الاقتصاد مستويات الأسعار الحالية إلى مجموعة من العوامل أبرزها تحركات الأونصة العالمية وتغيرات سعر صرف الدولار المرتبط بعلاقة عكسية مع الذهب إضافة إلى سياسات الفائدة في البنوك المركزية وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي.

كما تؤثر معدلات التضخم العالمية والتوترات الجيوسياسية وحجم الطلب الدولي على اتجاهات السوق.

ويشير المتعاملون إلى أن التراجع النسبي في الأسعار يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب.

وتترقب الأسواق بيانات اقتصادية أمريكية تشمل معدلات التضخم والفائدة واحتمالات الإغلاق الحكومي.

ويرجح محللون استمرار تحركات الذهب على المدى القريب وفقا للسياسة النقدية الأمريكية مع حفاظ المعدن الأصفر على جاذبيته كملاذ ادخاري واستثماري.

كما يتوقع الخبراء نموا في الطلب المحلي خلال الفترات المقبلة ما قد يدعم الأسعار داخل السوق.

سعر الذهب عالميا وتداعيات تصريحات الفيدرالي الأمريكي

تتحرك أسعار الذهب عالميا في نطاق مدعوم بتراجع مؤشر الدولار وزيادة الطلب على المعدن النفيس رغم بطء وتيرة الارتفاع بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بشأن احتمال توقف دورة خفض الفائدة خلال عام 2025.

وتستمر الأونصة العالمية في لعب الدور الرئيسي في تحديد مسار الأسعار داخل الأسواق الإقليمية.

تثبيت أسعار الفائدة في مصر وتأثيره على السوق

قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة عند 21 في المئة على الإيداع و22 في المئة على الإقراض و21.5 في المئة للعملية الرئيسية والائتمان والخصم.

وتعكس هذه القرارات تقييما دقيقا لاتجاهات التضخم.

وأسهم التثبيت في تهدئة الطلب على الذهب مع انخفاض تكلفة الأموال وتغير توجهات المستثمرين.

وتتحرك الأسعار محليا وفقا لمجموعة من العوامل تشمل سعر الدولار وسياسات الفائدة وحجم الطلب المحلي إلى جانب تطورات بورصة المعادن العالمية التي تبقى المرجع الأساسي في تحديد اتجاهات السوق.

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

تسود حالة من الحذر قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 9 و10 ديسمبر حيث تترقب الأسواق قرار البنك بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية وما اذا كان سيستمر في نهج التشديد أم يتجه إلى تثبيت الفائدة.

وتمثل هذه القرارات عاملا مؤثرا في تحديد اتجاه أسعار الذهب عالميا ومحليا.