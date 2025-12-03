قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذري هذه الأفعال عند سلق المكرونة .. مواد سامة ومركّبات مُسرطنة | تفاصيل
غلق وتشميع مركز تجميل بعد ضبط «طبيبة وهمية» تُجري عمليات خطرة بالإسماعيلية
إجازات فورية للمُصابين وتهوية الفصول.. خطة برلمانية لحماية الطلاب في المدارس خلال الشتاء
ضجّة على السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لشائعة فصل أستاذ وتعيين الفنان سامح حسين بجامعة حلوان
وزير الخارجية الأمريكي: وقف الحرب في أوكرانيا بيد بوتين وحده وليس مستشاريه
«زوجتي تمنحني طاقة إيجابية»| حودة بندق يُعلن عن ميني ألبوم متنوع الألوان الموسيقية بعنوان «خيبت توقعاتك»
بعد سلسلة من الإنذارات.. رئيس جهاز مدينة بدر: «لن نترك شبرًا في المدينة خارج سيطرة القانون»
فولهام ضد مان سيتي .. ‎«هالاند» يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي: أسرع لاعب يصل لـ 100 هدف
عمرو مصطفى: أستعد لطرح أغنية وطنية للأطفال.. وأُهدي تكريمي في «الميما» للجمهور وأسرتي
توقف فجأة .. تعرّف على إجراءات طلب فحص عداد الكهرباء
نتنياهو يكشف لـ «ترامب» عراقيل إبرام اتفاق أمني مع سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل ذهب الزينة غير المستعمل عليه زكاة؟ الإفتاء تجيب

هل الذهب الغير مستعمل عليه زكاة؟
هل الذهب الغير مستعمل عليه زكاة؟
عبد الرحمن محمد

ورد إلى  دار الإفتاء المصرية سؤال من إحدى السيدات تستفسر فيه عن حكم الزكاة في ذهبها الذي كانت تتزين به قديمًا، لكنها اليوم لا تستعمله بسبب التقدم في السن، مؤكدة أن هذا الذهب بلغ النصاب، وتتساءل: هل تجب فيه الزكاة رغم عدم استخدامه؟

وفي رد تفصيلي، أكد عدد من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن ذهب المرأة المخصص للتزين الشخصي لا تجب فيه الزكاة، سواء تم استخدامه فعليًا أو لم يعد يُستعمل، طالما أنه ليس معدًا للتجارة أو الادخار.

وأوضح الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المعتمد في الفتوى أن الذهب الذي جرت العادة على لبسه للزينة لا زكاة فيه مطلقًا، حتى وإن توقفت المرأة عن ارتدائه لأي سبب، مثل التقدم في العمر أو عدم الحاجة للزينة، ما دام قد اشتري أصلاً بقصد التحلي، لا بقصد الادخار أو الاستثمار.

وبيّن العجمي خلال ظهوره في فيديو نشرته دار الإفتاء على قناتها الرسمية، أن هذا الرأي هو ما استقر عليه العمل في الدار، وأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى المعنى نفسه، معتبرين أن حُلي المرأة المباح والمخصص للاستعمال لا يدخل في الأموال التي يجب فيها إخراج الزكاة.

كما أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مذهب الشافعية هو الأرجح في هذه المسألة، إذ يرون أنه لا زكاة في الحُلي الذي تقتنيه المرأة بغرض الزينة فقط، لافتًا إلى أن الذهب إذا كان معدًا للادخار، أو اشتري بنية حفظ المال، فإن حكمه يختلف ويصبح مالًا ناميًا تجب فيه الزكاة بنسبة 2.5% إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.

وأضاف عبد السميع أن تحديد النية أمر جوهري في الحكم؛ فالمرأة التي تشتري ذهبًا فقط للزينة لا تُطالب بزكاته، بينما المرأة التي تشتري الذهب ليكون وعاءً ادخاريًا يجب عليها إخراج زكاته مثل أي مال مدخر، مبينًا أن النصاب الشرعي للذهب هو 85 جرامًا، وعند بلوغه تتحدد الزكاة المفروضة.

وفي السياق نفسه، أوضح الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى، أن السبب الشرعي لعدم فرض الزكاة على ذهب الزينة هو أن الزكاة لا تجب إلا على الأموال القابلة للنماء والزيادة، بينما الحلي المستخدم في التزين لا يُعد مالًا ناميًا.

 وأضاف أن الجمع بين نية التحلي والادخار في آن واحد لا يغيّر الحكم، لأن وجود نية الزينة يبطل معنى النماء، فلا تجب فيه الزكاة أيضًا.

وبذلك تؤكد دار الإفتاء المصرية أن ذهب المرأة الذي جرى شراؤه للتزين، سواء استُخدم أو بقي محفوظًا دون استعمال، لا تجب فيه الزكاة ما دام لم يُقصد به الادخار أو الاستثمار، وهذا هو القول الراجح والمعتمد في الفتوى.

زكاة الذهب ذهب الزينة دار الإفتاء نصاب الزكاة الادخار بالذهب زكاة ذهب الزينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أنا اللي طلبت الطلاق.. أحمد فهمي يعتذر لـ هنا الزاهد

الطبيب محمد المغربي

من لقب استشاري إلى طلاق وانهيار علاقات عاطفية .. أزمة الطبيب محمد المغربي تضرب السوشيال ميديا

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

السباحة

نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على شكاوى تأخر صرف حافز التدريس للمعلمين

ترشيحاتنا

خالد الغندور ونجله

أول فرحتي .. خالد الغندور يوجّه رسالة لنجله في عيد ميلاده

أحمد الشناوي ومحمود دونجا

أحمد الشناوي يُهنئ محمود دونجا في عيد ميلاده .. ماذا قال؟

الونش ومحمود دونجا

صديق العمر.. «الونش» يوجّه رسالة لمحمود دونجا في أحدث ظهور | صور

بالصور

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل البسكويت باليانسون للإفطار

طريقة عمل البسكويت باليانسون
طريقة عمل البسكويت باليانسون
طريقة عمل البسكويت باليانسون

كيف تتعامل مع السخونية عند الأطفال؟.. خطوات سريعة وآمنة لخفض الحرارة

أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل

مشروبات طبيعية باللون الأحمر تخفّض الكوليسترول الضار .. لتعزيز صحة القلب

ـ عصير التوت البري:
ـ عصير التوت البري:
ـ عصير التوت البري:

مصر ترفع مكانتها الصناعية.. تعاون «العربية للتصنيع» مع «داسو» الفرنسية و«شادو وينجز» الصينية في قلب «إيديكس2025».. صور

جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025

فيديو

جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية

أبرزهم لوكهيد مارتن وبوينج وشيلد| الولايات المتحدة تشارك بـ 23 شركة عالمية في معرض إيديكس 2025.. فيديو وصور

الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT

أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد