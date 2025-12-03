انسحاب أحمد مرتضى منصور من الانتخابات البرلمانية

أعلن أحمد مرتضي منصور المرشح المستقل لانتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، انسحابه رسمياً من استكمال سباق الانتخابات البرلمانية ، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن وإعادة الانتخابات.



وكتب أحمد مرتضي عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك :"أهالي الدقي والعجوزة والجيزة،

تقدّمتُ اليوم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات باعتذاري عن استكمال العملية الانتخابية، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن وإعادة الانتخابات".

واضاف :"ورغم ثقتي الكاملة في قوتي الانتخابية، ومعرفتي بأنني كنت في دائرة المنافسة الأولى… إلا أن مصلحة الوطن واحترامي لنفسي واحترام القانون يظلّون فوق أي اعتبار شخصي، وهو ما دفعني لاتخاذ القرار الذي أراه الأقرب للصواب والأكثر حفاظًا على استقرار المشهد العام".

وتابع :"أهلي الكرام، دعمكم ومحبتكم وثقتكم طوال الفترة الماضية كانوا وسيظلّوا مصدر تقدير لا يُقاس. وسأظل دون أي منصب خادمًا لكم كما عهدتموني، مؤمنًا بأن خدمة الناس شرف ومسؤولية لا تتوقف على مقعد أو لقب، وبأن احترام إرادة المواطنين هو الأساس الذي تقوم عليه أي عملية انتخابية نزيهة".

و أكمل :"وإيمانًا بأن الوطن هو الأبقى والأهم، وأن استقراره فوق كل المناصب وكل الاعتبارات… أدعو الله أن يحفظ مصر، وأن يديم عليها الأمن والسلام".

وختم احمد مرتضى :"وأتمنى التوفيق للسادة المرشحين، ولمن ستمنحونه ثقتكم، وأن تكتمل العملية الانتخابية في إطار يحفظ استقرار وطننا الغالي مصرأخوكم وابنكم

أحمد مرتضى منصور

المحامي والمرشح لعضوية مجلس النواب".