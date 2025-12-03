لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

تشعر كثير من النساء بالإرهاق المستمر حتى مع النوم الجيد، بينما يبدو الرجال أقل عرضة للشعور الدائم بالتعب.

ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسباب جديدة لم تكن معروفة

الدراسات الحديثة كشفت أن الأمر ليس نفسيًا فقط، بل هناك أسباب بيولوجية وهرمونية وبدنية تجعل المرأة أكثر عرضة للإنهاك.

1. الدورة الشهرية واستنزاف الطاقة

الدورة الشهرية تُعتبر أحد أكبر أسباب الإرهاق عند المرأة، لأن الجسم يفقد دمًا وحديدًا، ويعمل على إعادة بناء بطانة الرحم كل شهر.

كيف يسبب ذلك التعب؟

انخفاض مستويات الحديد

انخفاض الهيموجلوبين المسئول عن نقل الأكسجين

تقلصات تؤدي لاستهلاك طاقة إضافية

تغيّر الهرمونات بشكل حاد

2. الحمل والولادة والرضاعة

تتعرض المرأة لتغيرات كبيرة خلال الحمل وما بعده. ارتفاع هرمون البروجسترون وحده كفيل بالشعور بالنعاس المستمر.

تأثيرات تؤدي لإرهاق عالٍ

زيادة وزن الجنين

ضغط على العمود الفقري

نقص الفيتامينات

سهر الرضاعة

مسؤوليات الأمومة المتواصلة

3. تكوين الجسم المختلف

جسم المرأة يحتوي على كتلة عضلية أقل ونسبة دهون أعلى من جسم الرجل، وهذا يجعل عملية حرق الطاقة أبطأ.

كيف يؤثر ذلك؟

استهلاك الطاقة أقل

التعب يظهر أسرع

المجهود البدني يصبح أثقل

4. الهرمونات النسائية

هرمونا الإستروجين والبروجسترون يلعبان دورًا كبيرًا في الطاقة والمزاج والنوم.

تأثيراتهما

تقلبات المزاج

اضطرابات النوم

قلة التركيز

الشعور بالنعاس بدون سبب واضح

5. المسؤوليات اليومية المتعددة

المرأة غالبًا تؤدي أكثر من دور في نفس الوقت:

عمل – بيت – أطفال – والدين – دراسة.

هذا الحمل المتراكم يرفع نسبة الإرهاق المزمن.

6. نقص الفيتامينات الشائع عند النساء

تؤكد الأبحاث أن المرأة أكثر عرضة لنقص:

فيتامين د

الحديد

الكالسيوم

فيتامين ب12

هذه العناصر إذا انخفضت تسبب إرهاق مزمن ودوخة وصعوبة تركيز.

7. حساسية المرأة للألم أعلى

الدراسات أثبتت أن المرأة تستقبل الألم بنسبة أعلى من الرجل، وهذا يجعل أي مجهود مضاعفًا من حيث الشعور.

8. العلاقة بين التوتر والضغط النفسي

المرأة تمتلك جهازًا عصبيًا يستجيب للضغوط بطريقة مختلفة.

ترتفع هرمونات التوتر أسرع وتحتاج وقتًا أطول للعودة للوضع الطبيعي.

كيف تتغلب المرأة على الإرهاق؟ نصائح عملية