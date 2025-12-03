طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

تستمر وصفة طواجن البروتين مع الخضار في جذب اهتمام الراغبين في وجبات صحية متكاملة وسريعة التحضير.

المكونات لعمل طواجن البروتين والخضار للدايت

300 جرام صدور دجاج مقطعة مكعبات

1 فلفل رومي مقطع

1 كوسة مقطعة

1 جزرة مقطعة شرائح رفيعة

1 بصلة مقطعة

2 فص ثوم مهروس

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ملعقة كبيرة زيت زيتون

كوب ماء أو مرق خفيف

طريقة عمل طواجن البروتين والخضار للدايت

تسخين الزيت في طاسة عميقة ثم إضافة البصل والثوم وتركها تطهى لدقيقتين

إضافة صدور الدجاج وتركها تتحمر حتى تصبح ذهبية من الخارج

إضافة باقي الخضار وتقليبها لدقيقة واحدة

صب الماء أو المرق والبهارات وترك الطاجن يغلي على نار هادئة لمدة 20 دقيقة حتى ينضج الدجاج والخضار

تقديم الطاجن ساخنًا مباشرة مع رشة أعشاب طازجة مثل البقدونس أو الكزبرة على الوجه

وأكد خبراء الطهي أن هذه الوصفة غنية بالبروتين والألياف وقليلة الدهون وتعد وجبة متكاملة مناسبة للدايت أو العائلة.