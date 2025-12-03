علامات تكشف المياه المعدنية الملوثة .. نصائح لحماية صحتك

حذّرت تقارير صحية من تزايد حالات تلوث المياه المعدنية، مشيرة إلى أن بعض العلامات قد تكشف المياه المغشوشة أو الملوثة قبل شربها.

علامات تكشف المياه المعدنية الملوثة أو المغشوشة

وأوضحت مصادر مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن مراقبة الطعم، اللون، والعبوة يمكن أن تحمي المستهلكين من مشاكل صحية خطيرة، وفقا لما جاء في موقع Healthline.

وأكدت الدراسات، أن استهلاك المياه المعدنية الملوثة قد يُسبب مشاكل هضمية وأمراضاً معدية، خصوصاً عند الأطفال وكبار السن، لذلك فإن التحقق من سلامة المياه قبل الشرب أمر ضروري، ومن أبرز العلامات:

ـ الطعم والرائحة الغريبة:

الماء النقي يكون بلا طعم أو رائحة.

الطعم المعدني القوي أو رائحة الكبريت أو المواد الكيميائية تشير إلى تلوث مُحتمل.

ـ اللون أو المظهر غير الشفاف:

ظهور غيوم أو جسيمات عالقة يدل على تلوث المياه.

أحياناً يسبب التلوث الكيميائي تغير اللون أو وجود رواسب.

ـ تاريخ الإنتاج والانتهاء:

تحقق من صلاحية المياه، فالمياه المُنتهية الصلاحية تشكّل بيئة مناسبة لتكاثر البكتيريا.

بعض الزجاجات المُزيفة قد تحمل تواريخ مزيفة.

ـ الملصق والغطاء:

الطباعة غير الواضحة أو الملصق المشوّه قد يشير إلى منتج مغشوش.

الغطاء المفكوك أو المكسور يُشكل خطراً على سلامة الماء.

ـ ظهور أعراض صحية بعد الشرب:

غثيان، قيء، إسهال أو مغص بعد الشرب قد يدل على تلوث المياه بالبكتيريا أو المواد الكيميائية.

ـ الرواسب أو الفقاعات غير المعتادة:

الرواسب البيضاء أو السوداء الصغيرة أو الفقاعات الغريبة قد تكون مؤشراً على تلوث المياه أو سوء التخزين.

نصائح سلامة مهمة

ـ شراء المياه من مصادر موثوقة ومعروفة.

ـ التحقق من العلامة التجارية، تاريخ الإنتاج وسلامة الغطاء.

ـ تجنب المياه المخزنة في أماكن ساخنة أو معرضة للشمس.

ـ تخزين الزجاجات في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.