قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو الغيط: الفلسطينيون تعرضوا لحرب غاشمة والسودان يعيش أكبر كارثة إنسانية
إصابة 4 أطفال في إنقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
التطبيق من أكتوبر.. القانون الجديد يجيز التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة
من «الفيتو» إلى «قانون الطفل».. رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تحدد ملامح المرحلة المقبلة
خير مسلك لبلوغ طيب رضوان الله ونزول دار كرامته.. خطيب المسجد الحرام يوضح
لمدة عشرة أشهر .. ماكرون يعيد الخدمة العسكرية التطوعية للشباب
مياه القناة : إصلاح خط نفق السويس وتطهير حي الضواحي ببورسعيد
خالد طلعت: زيزو أفضل من محمد صلاح ومرموش هذا الموسم
منخفض جوي وكتل هوائية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الجو
حمي الماربورج.. الصحة توضح إجراءات السفر من وإلى الدول الموبوءة
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
«دولة التلاوة» يقترب من 200 مليون مشاهدة.. الليلة إعلان نجوم الحلقة وجوائز مليونية للفائزين في رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس..تأثير خطير على القلب

تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس تأثير خطير على القلب
تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس تأثير خطير على القلب
أسماء عبد الحفيظ

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى شرب القهوة صباحًا قبل الإفطار خاصة أثناء اتباع دايت قاس لخسارة الوزن بسرعة ويظن البعض أن ذلك يمنحهم طاقة سريعة للبدء في اليوم ولكن خبراء الصحة يحذرون من خطورة هذه العادة على القلب والجسم بشكل عام

تأثير القهوة على معدة فارغة

تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس تأثير خطير على القلب 

فى إطار هذا قال الدكتور مصعب إبراهيم  لـ صدى البلد، أن شرب القهوة على معدة فارغة يؤدي إلى زيادة إفراز الأحماض في المعدة مما قد يسبب حرقة المعدة وتهيج الجهاز الهضمي كما يزيد الكافيين من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وهو أمر خطير خاصة لمن يتبع دايت منخفض السعرات

خطر الدايت القاسي على القلب

الدايت القاسي يقلل من مستويات العناصر الأساسية مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم الضرورية لوظائف القلب الطبيعية الجمع بين الدايت القاسي وشرب القهوة على معدة فارغة يزيد خطر هبوط ضغط الدم واضطراب كهرباء القلب مما قد يؤدي لمضاعفات خطيرة وحتى الموت المفاجئ

الأعراض التي يجب الانتباه لها

  • خفقان مفاجئ في القلب
  • دوخة أو فقدان توازن
  • إرهاق شديد بدون سبب واضح
  • ألم في الصدر أو ضيق تنفس

نصائح لتجنب المخاطر

  • تناول وجبة إفطار متوازنة قبل شرب القهوة
  • عدم اتباع الدايت القاسي دون إشراف طبي
  • مراقبة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب
  • استشارة الطبيب عند الشعور بأي أعراض غير طبيعية
القهوة شرب القهوة معدة فارغة دايت قاس دايت قاس تأثير خطير على القلب الجهاز الهضمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

حامد حمدان

توروب يرحب بتعاقد الأهلي مع حامد حمدان بشرط رحيل هذا اللاعب

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

سببان لنفاد رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع

محمد عبد المنعم

أبوريدة: أشفق على محمد عبدالمنعم.. وهذا موقفه من الانضمام لـ منتخب مصر

محطة تحيا مصر

النقل تكشف تفاصيل مشروع “تحيا مصر 2” بميناء الدخيلة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

خالد قاسم: تنمية الصعيد أصبحت واقعاً ملموساً يغيّر حياة المواطنين

الدكتور مصطفى عبد الرحمن الباحث في العلاقات الدولية

القضايا الأمنية والهجرة على أجندة المنتدى المتوسطي.. تفاصيل

الإعلامية هبة الزياد

بعد وفاة هبة الزياد.. جمال شعبان يوضح أسباب الموت خلال النوم

بالصور

حملات بيئية مفاجئة لفحص عوادم 273 سيارة وضبط 13 مخالفة بالشرقية

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس..تأثير خطير على القلب

تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس تأثير خطير على القلب
تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس تأثير خطير على القلب
تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس تأثير خطير على القلب

شاهد.. عجلات سيارة رولز رويس مصممة على شكل ساعة فاخرة

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

فيديو

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد