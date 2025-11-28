تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس..تأثير خطير على القلب

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى شرب القهوة صباحًا قبل الإفطار خاصة أثناء اتباع دايت قاس لخسارة الوزن بسرعة ويظن البعض أن ذلك يمنحهم طاقة سريعة للبدء في اليوم ولكن خبراء الصحة يحذرون من خطورة هذه العادة على القلب والجسم بشكل عام

تأثير القهوة على معدة فارغة

فى إطار هذا قال الدكتور مصعب إبراهيم لـ صدى البلد، أن شرب القهوة على معدة فارغة يؤدي إلى زيادة إفراز الأحماض في المعدة مما قد يسبب حرقة المعدة وتهيج الجهاز الهضمي كما يزيد الكافيين من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وهو أمر خطير خاصة لمن يتبع دايت منخفض السعرات

خطر الدايت القاسي على القلب

الدايت القاسي يقلل من مستويات العناصر الأساسية مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم الضرورية لوظائف القلب الطبيعية الجمع بين الدايت القاسي وشرب القهوة على معدة فارغة يزيد خطر هبوط ضغط الدم واضطراب كهرباء القلب مما قد يؤدي لمضاعفات خطيرة وحتى الموت المفاجئ

الأعراض التي يجب الانتباه لها

خفقان مفاجئ في القلب

دوخة أو فقدان توازن

إرهاق شديد بدون سبب واضح

ألم في الصدر أو ضيق تنفس

نصائح لتجنب المخاطر